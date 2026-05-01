專家解讀軍購特別預算 台美將共設機敏軍購基金經費池

國民黨內部正為國防特別預算版本有所爭議，旅美的台海安全研究中心主任梅復興日前觀察這項事態時披露，預算案中有一筆「美台合作640億元」，是台美設立一個類似「共同基金」的「經費池」，雙方均投注資金，用來幫助採購台灣所需特殊武器裝備之用。

在國防部公布的報告中，這項預算項目註記為：第七類「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」（約640億元），其餘皆為機密。

梅復興透過臉書貼文表示，所謂「美台合作」640億元，這是截至目前為止特別預算內容最含糊不清的部分。從背景了解與相當於20億美元編列金額研判，這很可能是與美國國會在2025年度國防授權法所通過的「台灣安全合作倡議」(TSCI) 計劃有關。

他進一步說，此案是指在台灣與美國設立一個類似 「共同基金」 的經費池，雙方均投注資金，用來幫助採購特殊武器裝備等，以迅速因應台灣的緊急需要。這是個我方爭取了數年，得以藉此取得難以獲得之重要戰力的管道，對提升我防衛能力極具價值。假如特別預算的「美台合作」部分確是如上所述，那國防部、政府勢須再跟在野黨進一步溝通，說明其必要與無可替代價值。