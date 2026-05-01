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侯友宜軍購立場與黨中央不同 陳冠廷：國民黨理性派聲音浮現

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委陳冠廷今天表示，國民黨內部就軍購特別條例金額意見嚴重分歧，從新北市長侯友宜重申國防預算不低於GDP3%，到前副總統候選人趙少康公開質疑黨中央堅持3800億元的立場，國民黨理性派的聲音正逐漸浮現。他呼籲，國民黨青壯派在下周政黨協商前站出來，支持經國防部專業評估提出的政院版本，盡速完成軍購案審議，確保台灣取得應有的軍備。

陳冠廷指出，國防特別條例自始至終都是政院版本，是國防部以自身專業評估後提出的方案，並無所謂民進黨版本，各界應尊重行政權提出的全面性評估。無論是侯友宜接近政院版的立場，還是趙少康公開質問「堅持3800億元要和誰交代」，都顯示國民黨內部理性聲音正逐步浮現，這些都是重要的訊號。

陳冠廷說，以國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁為首的勢力，持續將國民黨往保守方向拉，已引發黨內青壯派委員的不滿，國民黨副主席季麟連甚至痛批立法院長韓國瑜「賣黨求榮」並建議開除黨籍，更突顯黨內路線對立的激烈程度。

陳冠廷分析，這場爭議的本質是國民黨內主流與非主流的路線之爭。若國民黨持續走向偏統路線，必然快速流失中間選民及知識分子的支持。他觀察到過去許多國民黨內部的不同聲音，受制於鄭麗文和傅崐萁壓力而不敢表態，但隨著近期黨內矛盾公開化，來自台中等重要都會區及基層支持者的理性聲音已逐漸壯大，政院版本也將因此獲得更多理性支持。

陳冠廷表示，下周即將進行黨團協商，距離協商時程已相當緊迫。政院版本經過全面性討論，美方與國防部均已明確闡述其必要性，他呼籲國民黨青壯派委員把握機會，盡速站出來支持通過軍購案，讓台灣的國防安全不再成為政黨角力的犧牲品。

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