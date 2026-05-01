軍購版本藍現分岐 王鴻薇：絕不能變成路線、意氣之爭

針對軍購特別條例草案，國民黨立院黨團本周三召開會議，未能凝聚共識。國民黨立委王鴻薇今說，不管最後版本是哪一個，版本之爭絕對不應該變成黨內的路線之爭或意氣之爭。

王鴻薇說，針對軍購，本周三黨團內部開會，雖然沒有達成最後的共識，但大家都一致認為，會遵守黨團最後達成的共識。會繼續用最民主、最理性的態度討論。也希望不管最後的版本是哪一個，版本之爭絕對不應該變成黨內的路線之爭或意氣之爭，如此會對整個國民黨的傷害非常大，且也會讓支持者傷心。責任非常大，所以會用更務實、更民主、更理性的方式繼續討論。

另外，王鴻薇也表示，現在核三廠重啟正進行安檢中，興達電廠附近的居民希望政府能夠加快核三重啟的腳步，因為興達電廠附近居民非常擔心他們「用肺發電」。興達電廠是大型火力發電廠，二氧化碳的排放量是全台第二大，且也是南部的汙染源之一。

王鴻薇說，既然已開始進行核三重啟，腳步應該加快，也配合現在政府在南部要成立AI運算中心，半導體廠會一一完工，用電量會愈來愈大。核三廠重啟應該腳步加快，不宜延宕。