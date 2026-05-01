國民黨爆發軍購之亂 蘇巧慧籲快通過：保護台灣國家安全

針對軍購案，國民黨內意見分歧，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，台灣就是一個主權獨立的國家，呼籲在野黨能夠趕快審查、趕快通過，保護台灣國家安全。

國民黨對於軍購案，支持黨版「3800億元加Ｎ」與加碼版「8000億元」兩者意見分歧。據了解，國民黨黃復興系統動更員地方黨員繼續遊說藍委支持黨版，並向黨員說明國民黨副主席季麟連絕無開除立法院長韓國瑜黨籍之意。新北市長侯友宜也拋出他對軍購預算的立場，認為不低於GDP的3%，跟政院版本差不多。

蘇巧慧表示，台灣就是一個主權獨立的國家，在對外的立場上面，不管是那一個政黨，都應該要一致，守護國家主權。在軍購案這部分，誠摯呼籲在野黨真的能夠趕快審查、趕快通過，共同保護台灣的國家安全。

國民黨爆發軍購之亂，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今呼籲在野黨趕快審查趕快通過，保護台灣國家安全。記者王長鼎／攝影