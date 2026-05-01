遭嗆軍購案不要親痛仇快 徐巧芯：已獲黃復興要角代季麟連致歉

就軍購一案，國民黨內待凝聚共識。國民黨副主席季麟連嗆開除立法院長韓國瑜黨籍，國民黨立委徐巧芯勿讓「親痛仇快」，有媒體報導稱是因季收到黃復興反映不滿才公開指責。徐巧芯今表示，昨日下午3時1分，已接到黃復興要角代表稱季麟連向他表達歉意。

有媒體報導指出，季麟連近期接收多位黃復興黨員的抱怨，指國民黨前主席朱立倫的人馬和徐巧芯與黨中央唱反調，希望他能以副主席的身分，出手警告。但季麟連在本周三中常會當天，卻意外將矛頭指向韓國瑜，引發風波。

徐巧芯表示，關於近日報導黃復興黨部是否對她不滿一事，純屬不明人士惡性放話，並非事實。

徐巧芯說，昨日下午3時1分，她已接到黃復興要角代表稱季麟連向她表達歉意，她也表示季麟連大概是誤會了，接收到錯誤資訊。她並再次說明必然會遵守「黨團決議」，然目前黨團尚未做出最後的決定，但團結一致是國民黨立法院黨團的最高目標，請他們放心。