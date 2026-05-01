影／趙少康怨黨中央「見笑轉生氣」 籲鄭麗文處分季麟連

國民黨副主席季麟連日前在中常會為軍購特別條例草案點名立法院長韓國瑜，稱若「賣黨求榮」應開除黨籍，引發黨內紛爭。中廣前董事長趙少康上午受訪時呼籲國民黨主席鄭麗文應對季麟連提出處分，認為若無人指使季麟連則應開除季黨籍或下台負責。

國民黨昨天深夜以千字文回應趙少康質疑，指出國民黨歷來並無所謂「黨版」法案。趙少康反問，對於季麟連批評韓國瑜「賣黨求榮」、甚至主張開除黨籍一事，為何未見黨中央回應，並直言與其回應他個人，不如儘速說明如何處置季麟連。

趙少康在結束受訪後再度向媒體表示不滿，批評黨中央「見笑轉生氣」，認為事件嚴重卻未見道歉、下台或處分，也未正面回應，反而將矛頭指向他個人。