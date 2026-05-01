軍購加碼主張遭嗆美國派 趙少康：要3800億是中共走狗？

針對軍購，國民黨和中廣前董事長趙少康隔空交火。趙少康今上午受訪回應黨內不滿稱主張3800億以上的都是美國派、CIA走狗，他說，「我如果講3800億是中共走狗呢？無聊嘛。」如果國民黨真的有種，一毛都不通過也可以。

就軍購草案是否有國民黨版，黨中央和趙少康為此意見分歧。趙少康今上午說，國民黨是不是民主政黨？如果是民主政黨，是不是要「黨團自治」、「黨團自主」？最後黨團通過的案，才叫「黨版」？還是黨中央或智庫給一個版就叫做「黨版」？道理很清楚。

趙少康說，國民黨回應3月5日已開過黨團大會，通過「3800億+N」是黨版，黨員必須遵守。如果黨中央是對的，為何4月27日國民黨團總召傅崐萁要「再」召開黨團大會？這不是自相矛盾嗎？如果3月5日已經決定，就是黨的決策，4月27日傅幹嘛大動干戈，把立委找來開會？

趙少康說，據他了解，藍委有19個以上主張8000億、凍結沒有發價書的部分；支持「3800億+N」的只有6個。為何要召開這個會？是因為支持3月5日決議的人少，就拖延、說不算嗎？

趙少康表示，國民黨在正式院會表決前會修改各種版本，這很正常，因時制宜。且要不要跟民眾黨協商？民眾黨版本跟國民黨不同，國民黨版本是鐵板一塊不能改，還是因為民眾黨的要求，所以必須改？國會改革法案不就改過？怎麼以前可以改，現在不能改？

趙少康反問，4月27日在黨團會議主張8000億的黨員，都要開除？因都沒有遵守3月5日黨團的決議。4月27日黨團會議是傅崐萁自己召開的，那才是一個黨的正式會議，且還講說下次還要再開，因無結論。這是什麼意思？與其急著反駁他，不如把該做的事情做好。國民黨不要一再發生這些事，把「鄭習會」好不容易累積的一點點和平紅利都消耗掉了。

趙少康質疑，「+N」在哪裡？既然講「3800億+N」，第一要有數字，第二「+N」要放在法律裡。黨中央、智庫當然能提建議版本，但最後定案仍是立法院黨團。黨中央拿建議案出來，都要到黨團做最後決議。在立法院正式表決前，黨團都有權做修改，委員都可以提出不同版本，這才是民主政黨。

媒體詢問，傳出副主席季麟連目標劍指前主席朱立倫，因黃復興不滿，此外國民黨立委徐巧芯初選時也擠掉有黃復興背景的前立委費鴻泰等？趙少康說，不知他劍指誰，但罵的是韓國瑜、罵的是徐巧芯，箭射到的是韓國瑜。韓國瑜沒有提出任何數字來，哪有「賣黨求榮」？國民黨副主席真的要自重，不要一個個都出紕漏。

媒體追問，國民黨中央有坦言黨內有聲音說3800億以上就是CIA走狗、美國派？趙少康說，「我如果講3800億是中共走狗呢？無聊嘛。什麼誰走狗，誰不走狗？大家應該好好談怎麼對台灣、中華民國最好，這才是立法委員應盡的態度。」

趙少康說，他提出來8000億，框列後動支的僅美國發價書的111億美元，剩下的凍結。他顧慮到每個人立場，這不是國民黨中央的立場嗎？為何要固執搞自己的版本？黨中央的版本到立法院會有問題的。就算通過，也很難看，引起各方誤解。

趙少康說，如果國民黨真的有種，一毛都不通過也可以。一方面又說美國發價書來就通過，這不是美國的走狗、CIA的走狗嗎？真有本事就說「美國發價書來，我也不通過」，言行、前後不能矛盾。