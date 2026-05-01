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吞不下季麟連嗆韓國瑜 趙少康要求鄭麗文開除黨籍或拔副主席

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照

針對軍購特別條例草案是否有國民黨版，國民黨與中廣前董事長趙少康交鋒，國民黨昨深夜發千字文回應。逢副主席季麟連稱開除立法院長韓國瑜黨籍風波，趙少康今上午受訪表示，與其回應他，不如回應如何處置季，主席鄭麗文必須處置，若無人指使，要嘛開除季黨籍，要嘛下台負責。

針對國民黨軍購「3800億+N」版本，趙少康認為，「+N」並沒有放在條文裡。國民黨昨深夜急發文澄清，說明「+N」設計有具體體現在黨團所提版本第八條，黨團亦提出附帶決議，明確新條例送立院後即付委審查。

趙少康今上午受訪說，他很驚訝國民黨昨天深夜發千字文向他宣戰。他不懂，就是為了到底有沒有「黨版」，國民黨這麼急著回應他。他反問，對於季麟連罵韓國瑜「賣黨求榮」、要開除韓國瑜黨籍，怎麼都沒有回應？這不是在韓國瑜臉書底下，回「辛苦了」就能解決的，這是很大的事情。

趙少康說，與其回應他，不如趕快回應到底要怎麼處置季麟連。國民黨對季麟連的事件到現在不回應，不道歉，不處分，不下台，好像沒這回事。「可以在大街上罵人，然後在小巷子道歉就算了嗎？」

趙少康強調，他很堅持，鄭麗文必須處置季麟連。季麟連後面有沒有人指使？若有，指使的人必須要出來講清楚，為什麼指使季麟連做這事；若沒有指使，季麟連自己要負責，要嘛開除黨籍，要嘛下台負責，不能擔任國民黨副主席。季麟連繼續在副主席這位子上，只是破壞團結，每次看到季麟連，就想到韓國瑜被要求開除黨籍、賣黨求榮。

國民黨 季麟連 中廣 韓國瑜 趙少康 軍購

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