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軍購案早通過會怎樣？沈伯洋：習近平沒法當籌碼

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋（左二）上周至松山慈惠堂，今天來到松山霞海城海廟參拜。記者林佳彣／攝影
民進黨立委沈伯洋（左二）上周至松山慈惠堂，今天來到松山霞海城海廟參拜。記者林佳彣／攝影

軍購特別條例草案在立法院卡關，美國國防部前官員稱川習會前不通過特別預算，台灣將失戰略籌碼。民進黨立委沈伯洋今說，如果台灣早早就通過，大陸國家主席習近平沒辦法當作籌碼；事實上，這事已發生，我們只能極力補救。

今天農曆3月15日武財神趙公明聖誕，沈伯洋上午現身松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會，點燈祈北市風調雨順、國泰民安，現場也發放壽桃與民眾分享福氣。

沈伯洋致詞提到，今天五一勞動節，希望全民能分享經濟成長的果實。話鋒一轉，也點出台灣面臨各式各樣國際情勢的威脅，應向城隍廟學習，延續信仰中心與精神，讓社區、台北、國家更好，我們一起團結才能夠抵禦威脅，也能夠國泰民安。

被問及連續兩周到松山區拜廟，包含松山慈惠堂、松山霞海城海廟，打算從老家開始固樁？沈伯洋說，松山信義區是他家鄉，他在這一直到高中，非常熟悉這附近，都是小時候跑跳地點。今天五路財神聖誕，來祈求大家能夠享受經濟果實及國泰民安。

國民黨對於美軍購特別預算的意見分歧，蔣萬安曾表態支持8000億元版本，近期被發現都不表態，是否在逃避？沈伯洋指出，要一個完整的軍購、要實質國防實力的加強，需要的是政院版1.25兆元。不管是3800億元、8000億元，甚至有人講到9000億元，都是對於軍購案的不熟悉。

沈伯洋舉例，軍購案就像買武器卻不給它指揮系統，那是沒任何意義，「你給了一個人手腳，卻不給他大腦，這樣的軍購是沒有辦法進行的。」金額數字是假，真正的是台灣國防、軍購目前已經實質延宕，這個延宕的空窗期已經造成台灣的真空。

至於美國國防部前官員稱川習會前不通過特別預算，台灣等於放棄僅存的戰略籌碼。沈伯洋直言，從去年11月直到特別條例提出後，怕一直延宕到美國川普跟中國國家主席習近平見面，等於讓習近平有一個籌碼，他可去告訴川普是不是不要做這軍購。如果台灣早早就通過，習近平沒辦法當作籌碼。事實上，這件事情已經發生，只能極力補救。

民進黨立委沈伯洋（左一）今上午到松山霞海城隍廟，發放壽桃與民眾分享福氣。記者林佳彣／攝影
民進黨立委沈伯洋（左一）今上午到松山霞海城隍廟，發放壽桃與民眾分享福氣。記者林佳彣／攝影

今天農曆3月15日武財神趙公明聖誕，民進黨立委沈伯洋（右四）上午現身松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。記者林佳彣／攝影
今天農曆3月15日武財神趙公明聖誕，民進黨立委沈伯洋（右四）上午現身松山霞海城隍廟武財神聖誕祝壽法會。記者林佳彣／攝影

美軍 大陸 民進黨 軍購 沈伯洋 習近平

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