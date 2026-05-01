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趙少康稱軍購＋Ｎ沒入條文 國民黨：不只納黨版第八條 還外加附帶決議

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照

針對國民黨軍購3800億+N版本，中廣前董事長趙少康「+N」並沒有放在條文裡，且審查預算的數字要確定，不知哪個天才設計的。國民黨則發出新聞稿強調，「+N」設計體現在黨版第八條，且黨團亦提出附帶決議，明確表示若有新條例，送交立院後立即付委，確保優先審查，但仍須接受國會監督，減少執政黨浮編預算機會。

趙少康批評，黨版「3800億＋Ｎ」的「Ｎ」並沒有放在條文裡，這不是很奇怪？Ｎ是一個不確定的數字，審查預算的數字一定要確定，不知道哪個天才設計出來的。

國民黨表示，黨版所謂的「+N」，有明確的制度設計，具體體現在黨團所提版本第八條：「凡有其他對美軍事採購之必要，主管機關得再行提出強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例，但以符合國軍台海作戰需求、美國對台軍售程序及美國提出軍售發價書者為限。」

國民黨表示，黨團亦提出附帶決議，明確表示未來若提出新一階段條例，送交立法院後將立即交付委員會審查。此一安排，等同於在程序上預先建立審查路徑，確保優先審查，且後續擴編仍須接受國會監督。

國民黨表示，換言之，「+N」本質上是「分階段、可審查、受監督」的制度設計，減少執政黨浮編預算的機會。

立法院 國會 國民黨 趙少康 軍購

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