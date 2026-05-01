黃國昌：美方應盡速公布第二波軍購 而非壓到川習會後

攸關1.25兆軍購案的「國防特別條例草案」持續卡關，國民黨內更傳出分歧。針對是否憂心川習會前未通過，軍購案會被美方暫緩，民眾黨主席黃國昌今受訪時表示，如果美國行政部門、立法部門有這麼高的共識支持台灣的國防，那應盡速宣布第二波軍購內容，而非刻意要壓到川習會之後，這符合台美關係堅若磐石嗎？

民眾黨今舉行「五一勞動論壇」，黃國昌於會前受訪表示，正如過去AIT或美國議員來台灣所說「希望台灣能夠支持軍購」，那最現實的方法就是美國政府盡快宣布第二波軍購內容跟項目。

黃國昌說，如果美國行政部門、立法部門有這麼高的共識支持台灣的國防，那應該要做的事情似乎是要趕快宣布第二波軍購的內容，而不是說刻意要壓到川習會之後，這符合台美關係堅若磐石嗎？在過程中，民眾黨也希望美國真心誠意的將台灣當成民主盟友，而非美中對弈的談判籌碼。

至於國民黨內版本仍未達共識，黃國昌說，國民黨黨內民主的程序，民眾黨不適合過度介入，雖然在政策或地方選舉上面會合作，但都還是獨立的政黨，也尊重每個政黨黨內民主程序的運作，這是最基本的原則。