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趙少康批軍購黨版 國民黨深夜反擊：「3800億元＋N」具雙重正當性

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照

國民黨軍購版本仍有分歧，中廣前董事長趙少康在政論節目中批評「黨版就是莫名其妙，以前什麼時候有黨版，」國民黨深夜發布新聞稿說明，這種論述不僅失之武斷，更忽略我國立法實務的長期運作模式，有必要明確釐清。

趙少康批評，智庫可以有建議但不叫黨版，到最後還是立法院黨團決定，不能因為有黨版就強制立委非要照案。何況黨版「3800億＋Ｎ」的「Ｎ」並沒有放在條文裡，這不是很奇怪？Ｎ是一個不確定的數字，審查預算的數字一定要確定，不知道哪個天才設計出來的。

國民黨指出，「立法院職權行使法」確實規定提案主體為「立法委員」或「黨團」，而非政黨本身。但這並不代表政黨在立法過程中不存在「黨版」的實質角色。所謂「黨版」，本質上就是由政黨政策系統（包括智庫、政策會）完成政策設計後，透過黨團或黨籍立委形式提出的法案版本，是民主政治中政黨責任政治的具體展現。

國民黨表示，形式上由立委提案與實質上由政黨主導，本來就是兩個不同層次的問題。趙少康將兩者刻意混淆，以形式否定實質，是典型的以偏概全。

國民黨表示，實務運作來看，「黨版」不僅存在，而且是立法院高度常態化的運作模式。以本屆立法院為例，多項重大法案，包括「財政收支劃分法修正案」、「公教退撫修正案」、「國會改革修法」、「丹娜絲颱風重建特別條例」、「稅收超徵全民共享現金發放特別條例」、等，均由國民黨智庫參與草擬，再由國民黨立法院黨團整合後提出。

國民黨表示，這種「智庫研擬－黨團大會通過」的流程，本身就是政黨版本的體現。其中亦包括近期高度關注的「強化國防及對美軍事採購特別條例」、「臺灣未來帳戶特別條例」。這些案例都清楚顯示，「黨版」不僅存在，且具備高度制度化與可預期性。

國民黨表示，此次「軍購特別條例(3800億+Ｎ）」版本，是在今年3月5日經國民黨立院黨團於黨團大會正式決議通過。這一點具有兩層重要意義，一是該版本已非單純政策建議，而是經過黨內民主程序確認的正式立場。二是該決議對黨團成員具有政治拘束力，屬於黨團集體決策結果。

因此，國民黨表示「3800億元＋N」版本同時具備「黨版」與「黨團決議版」的雙重正當性。趙少康稱「以前什麽時候有黨版過」的說法，不僅違背立法實務，也忽視政黨政治的基本運作邏輯。真正的問題不在於「有沒有黨版」，而在是否願意正視政黨在立法過程中應負的政策責任與決策透明。

立法院職權行使法 立法院 政治

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