徐斯儉：現在沒有弊案 勿捕風捉影

軍購特別條例草案在立法院卡關，國民黨主張基於防弊考量，傾向支持「三八○○億元加Ｎ」或「八千億元」版本。國防部副部長徐斯儉昨表示，不能捕風捉影、因噎廢食，且現在並沒有弊案，若有歡迎檢舉、訴諸調查；他也反問在野，改編年度預算依據，強調政院版是經台美評估，確保各面向到位。

立法院長韓國瑜下周將第四度針對軍購條例舉行朝野協商，適逢行政院會，國防部、經濟部昨報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」、「無人機產業現況與推動成果」。

國防部在報告中強調，採購項目是根據聯合作戰能力需求所提的完整組合，區分為「指管決策」、「全域偵知」、「高效打擊」以及「防衛韌性」等四大領域。其中，將採商購方式建立槍彈底火、防護面具等十四條軍工產線。

媒體詢問，台灣為何這次還要籌建防護面具、彈藥底火等產線？徐斯儉表示，現在和過去四、五十年不一樣，不能再用四、五十年前的方法看事情。現在戰爭型態已經改變，中國大陸擁有全世界最多的小型無人機和最大的海面艦隊，台灣面臨的威脅不能慢慢來，所以要規畫一次性的特別預算，馬上補足戰力，重點是馬上就要補足存量。

行政院長卓榮泰說，政府編列一點二五兆國防特別預算，籌購現代化精良裝備，涵蓋打造台灣之盾、高科技擊殺鏈產業自主，構成國安的三塊拼圖缺一不可，請國防部積極溝通說明，呼籲朝野共同支持。

不過，在野傾向下修預算上限，要求將無人機或部分項目改編在年度預算，各界關注國防部如何應對。徐斯儉表示，軍購條例是整體戰力構成，相互配合，若編入年度預算速度會相當緩慢，武器到位後卻無法使用，也會因逐年審議、刪減帶來不確定性，這不僅是防衛需求，更是產業發展的思考。