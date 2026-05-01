美新創無人機 在野質疑「政治採購」

國防部日前公布軍購特別條例規畫的七大類採購項目，披露將繼續大批採購美新創巨頭Anduril所生產監偵通訊及攻擊型無人機，因計畫採購的產品沒有在台實地戰測紀錄，且產品在烏克蘭戰場表現不佳，遭在野立委及外界質疑是「政治採購」。

國民黨立委馬文君說，她在美國國防安全合作局網站查到，除台灣外，世界各國都未大量採購Anduril的Altius無人機，因此不管此型機在美軍現役，包括海空軍測試結果都不理想。

此外，國防部報告中經費高達百億元的「AI輔助與C5ISR系統」，尚未公布內容，外界咸推測應為美新創科技廠商Anduril所開發的Lattice AI系統。

中科院表示，引進Anduril公司Lattice開放式平台，具備多重情資整合及AI人工智慧自主學習、迭代優化的能力，雙方目前已簽訂保密協定，援例不予評論。而有關國軍地面指管系統精進計畫，後續視軍種作戰需求辦理。

至於Anduril創辦人Palmer Luckey曾來台拜會國安高層，還與國防部長顧立雄會面，並由國防部公開披露，相當罕見。公開情報指Luckey是美國矽谷罕見公開支持川普的科技大佬，與美國川普陣營的關係緊密，外界因此質疑國軍大筆採購軍備及軟體，並非單純戰備需求，而是為拉攏與川普政府關係的政治採購。

國防部對此嚴予否認，指稱國防特別預算中規畫的「AI輔助與C5ISR系統」，是為引進戰場決策系統，導入人工智慧，整合預警情資，建立共同圖像，以精進聯合情監偵、提高聯戰效能。凡符合相關作戰需求及採購規範的系統，均為評估標的。所謂「政治採購」顯為惡意扭曲，戕害國軍建軍備戰，國防部嚴予譴責。

民眾黨主席黃國昌昨說，就已公布項目來說，以M109A7自走砲為例，國防部列出一三七五億元，可發價書下來後發現只剩八一○億元，中間價差就五百億元，政府卻沒交代差在哪裡。