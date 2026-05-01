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黨主席電話致意 韓國瑜自嘲：打來開除我？

聯合報／ 政治中心、地方社會中心／連線報導

國民黨副主席季麟連因點名立法院長韓國瑜，揚言若賣黨求榮要開除其黨籍，引發黨內批評「挾黃復興自重」。而黨主席鄭麗文等人事後去電向韓國瑜致意，表示這是突發狀況，季麟連的過激發言請韓不要誤會；韓國瑜則調侃「打來開除我？」

季麟連於日前中常會的言論，包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善和立法院副院長江啟臣昨都發聲力挺韓國瑜。

據了解，鄭麗文與副主席兼秘書長李乾龍也分別去電韓國瑜，強調季麟連發言純屬意外和個人立場。韓國瑜雖未對此事件多加回應，但近韓人士質疑，軍購案在還沒有方案與協商結論的情況，把這麼重的罪名扣在韓國瑜身上，拿院長來打擊不同意見的黨團成員，未免太牽強。

中廣前董事長趙少康昨抨擊，季麟連不但不能促進黨團結，反而造成分裂，「你一個副主席有這麼大？是民選還是黨員直選出來的？」隨意汙衊立法院長，光道歉還不足，背後是否有人指使？若無，鄭麗文應拔除季的副主席職務。

趙少康說，季麟連點名徐巧芯就是挾黃復興自重來威脅，很不應該。黃復興決策應該是民主決策，不是黨部主委怎麼講大家就要怎麼做，徐巧芯就算主張八千億版本又如何，她不能主張嗎？

黃復興委員會執行長羅睿達說，季麟連的發言只是把列為國民黨不分區第一的韓國瑜作為一個比喻，並站在真心愛中華民國、較中立客觀的立場反映黨員心聲。

新北 國民黨 台中

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