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新聞分析／軍購主軸在防弊 避免圖利特定對象

聯合報／ 本報記者鄭媁

藍營軍購條例之亂延燒多日，又因國民黨副主席季麟連對立法院長韓國瑜和自家立委徐巧芯開砲，意外掀起黨內茶壺風暴，讓原本該理性討論的軍購路線，轉移到藍營內部的權力鬥爭，已嚴重失焦。

軍購版本從各方山頭暗自角力，直到季麟連在中常會的強硬發言，將一場預算合理性的路線辯論，拉向黨內親美派或親中派的泥淖；尤其，季麟連將砲口對準「鐵桿兄弟」、又是擔任黨內最高政治職務的韓國瑜，象徵意義自然非同小可。

但細看「三八○○億元加Ｎ」與「八千多億元」的歧異並非南轅北轍，兩者都是以發價書作為條件，只是時間序列問題。地方上對前者擔憂在選戰中被貼上反美、輕國防的負面標籤；但八千億版本能否落實，有無被執政黨「上下其手」的空間，黨內疑慮也不無道理。

與其流於政治話術的包裝，不如思考如何提供足夠的防弊保障，例如附帶條件的授權等，確保老百姓的納稅錢不被濫用，也幫縣市長參選人解除「三八○○億」的標籤壓力，這才是解決兩個版本之爭的關鍵，而非持續停留預算多寡的框架下討論。

選民真正在意的從來不是軍購金額的高低，是錢花在哪裡、武器能否到位、有無圖利特定廠商。

鄭麗文昨天重申「國民黨不能跳進民進黨挖的陷阱，一點二五兆元天文數字加上空白授權，絕對不可接受。」鄭麗文這番說法，才是國民黨應該牢牢掌握的論述核心。

季麟連的失言風波或許難立刻平息，然而，自亂陣腳反而容易模糊監督的角色，國民黨中央應盡快平息內部紛擾，將戰場拉回監督民進黨的正面戰線；畢竟，在軍購議題上，選民賦予最大在野黨的託付與責任，就是要「防弊」，並嚴格監督民進黨政府。

國民黨 民進黨 中常會

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