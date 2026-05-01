軍購之亂 鄭麗文、盧秀燕齊喊國民黨團結

國民黨爆發軍購之亂，支持黨版「三八○○億元加Ｎ」與加碼版「八千億元」兩者意見分歧。據了解，國民黨黃復興系統昨動員地方黨員繼續遊說藍委支持黨版，並向黨員說明國民黨副主席季麟連絕無開除立法院長韓國瑜黨籍之意。

由於軍購特別條例早已到了立法院會可表決的關鍵期，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄強調，軍購條例應盡快處理，呼籲在野黨別再拖了。不過，由於國民黨的版本尚未定案，國民黨團下周將再開會凝聚共識，以因應韓國瑜將於五月六日展開第四度朝野協商。

而避免民進黨見縫插針，國民黨主席鄭麗文強調，黨內可充分討論軍購案，但不能跳進民進黨挖的陷阱裡，行政院一點二五兆天文數字空白授權絕不能接受；她希望外界放心，對國民黨團有信心，不須再擴大任何突發狀況。她強調黨內將以團結應對挑戰，致力於維護台灣安全與區域和平。

台中市長盧秀燕也說，重大議題黨內有不同意見理所當然，她並喊話「國民黨一定要團結」。

國民黨立委黃健豪表示，在野黨一定堅守監督民進黨立場，不能把錢不明不白花掉，不管是三八○○億元加Ｎ還是八千億，核心精神都要仰賴美國的發價書，「發價書來也還是要編預算」，如果黨變成一言堂都不能討論，不符合民主精神。

民眾黨主席黃國昌表示，美國還沒宣布第二波軍購案項目，目前在設計授權行政部門編列軍購預算的立法架構，關於第二批軍購項目預估的價錢如何確保不是空白支票、拿到發價書才能編列等。

民進黨團書記長范雲說，支持國安的國民黨立委要勇敢一點，因為國人憂慮國民黨中央堅守「三八○○億元加Ｎ」這是不是有境外的勢力，甚至中共在背後操作？

至於國民黨副主席季麟連因軍購案劍指韓國瑜，鄭麗文緩頰說，「老同志情誼沒那麼容易被分化」，且韓國瑜任重道遠，立法院長真的很難做，為了兩岸和平安全發展、台灣國防安全，國民黨成功開拓兩岸和平大道，也會深化跟美國整個戰略國防的合作，沒有矛盾，也不須自亂陣腳。

至於國民黨軍購之亂，被解讀是黨內勢力有意鬆動黃復興勢力。黃復興委員會執行長羅睿達表示，「多慮了」，先前舉辦全台巡迴說明會聽取各方意見，黨員關切軍購案，認為「三八○○億元加Ｎ」黨版是最能保障人民的方案。