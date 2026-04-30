聽新聞
0:00 / 0:00
影／出席美國商會晚宴 盧秀燕：軍購立場國民黨尚未定調
台中市長盧秀燕今天晚上前往李方艾美酒店出席美國商會晚宴，她在致詞時提到，台灣是一個民主自由的國家，因此對於重大政策或法案，每個政黨及民眾都有不同的看法，中央政府提出1.25兆的軍購預算，這是一個非常龐大的預算。目前朝野各政黨的看法不一，國民黨也還沒定調軍購立場。
盧秀燕說，立法院有不同的看法，所以還沒有定案，民進黨政府提的1.25兆預算會不會再縮減? 把預算部份挪到其他部份，目前也還沒有確定，還在協商當中。這是台灣民主可愛的地方，國會不會是一言堂，所以會有不同的看法。
盧秀燕今晚8時許和台中美國商會在李方艾美酒店餐敘，台中美商會理事長許萊恩（Ryan Evans-Barwick）等人與會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。