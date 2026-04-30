影／出席美國商會晚宴 盧秀燕：軍購立場國民黨尚未定調

台中市長盧秀燕今天晚上前往李方艾美酒店出席美國商會晚宴，她在致詞時提到，台灣是一個民主自由的國家，因此對於重大政策或法案，每個政黨及民眾都有不同的看法，中央政府提出1.25兆的軍購預算，這是一個非常龐大的預算。目前朝野各政黨的看法不一，國民黨也還沒定調軍購立場。

盧秀燕說，立法院有不同的看法，所以還沒有定案，民進黨政府提的1.25兆預算會不會再縮減? 把預算部份挪到其他部份，目前也還沒有確定，還在協商當中。這是台灣民主可愛的地方，國會不會是一言堂，所以會有不同的看法。

盧秀燕今晚8時許和台中美國商會在李方艾美酒店餐敘，台中美商會理事長許萊恩（Ryan Evans-Barwick）等人與會。