軍購條例卡關 美前官員：讓美國人質疑台灣防衛承諾態度

國防特別條例草案尚待立法院朝野協商，前美國國防部副助理部長柯林克今天表示，美國跨黨派對台灣壓倒性支持，但關注中國對台威脅的美國人，會開始質疑台灣內部對國防特別預算的爭論，是否反映台灣人對自身防衛承諾的真實態度。

柯林克（Heino Klinck，另譯：柯海諾）於美國總統川普（Donald Trump）第一任期，自2019年至2021年擔任國防部東亞事務副助理部長，並在2019年訪問台灣，當時是美中1979年建交後，訪台的五角大廈最高層級官員；柯林克近期來台，下午接受中央社訪問。

針對台灣立法院未能在4月通過國防特別條例是否會影響美國對台支持，柯林克認為，美國跨黨派對台灣仍有壓倒性的支持，但現在的挑戰在於每一位關注中國挑戰、關注中國對台威脅的美國人，都會質疑台灣內部關於國防特別預算的爭論，是否反映了台灣人對自身防衛承諾的真實態度。

川普即將於數週後會晤中國國家主席習近平，外界關注是否影響美國對台軍售；柯林克指出，美國對台的「六項保證」是既定保證，且是在川普的總統第一任期解密，也看不出川普政府會背離「六項保證」，但台灣內部對國防特別預算的爭論和延宕，所造成對美國後續對台軍售的負面影響，可能遠比習近平所能造成的影響大。

柯林克表示，台灣軍備在歷經數十年的廢弛，這幾年在投資國防上取得重大進展，他很難幫國民黨內部爭論國防特別預算找到正當理由，只希望是基於程序、流程等客觀原因，不願推測國民黨反對特別預算是存在政治動機；台灣沒有時間揮霍，今天訂購的東西，明天是拿不到的，所以一昧地等待只會讓事情更糟。

對於國防特別預算將採購各式無人載具，柯林克讚賞，台灣領導階層意識到，過去所做的已經不夠，基於烏俄戰爭和其他衝突所得到教訓，台灣需要多樣化的防衛能力，需要平時監控和掌握海空域，這時候需要傳統載台，但戰時則需要其他類型系統，承平時期所需要的裝備，戰時就沒有那麼實用。

柯林克指出，這也是國防預算需要達到一定水準，才能應對各種突發事件，台灣政界若能在國防支出議題團結一致，將產生多重影響，不僅增強台灣的嚇阻（deterrence），也向中國傳遞台灣將捍衛民主的訊號，也讓中國知道，若對台灣動武，台灣不會輕易屈服。

柯林克進一步指出，台灣是島嶼，有鑑於戰時可能的封鎖，所以需要在事前就囤儲物資，以及具備自主生產能力，烏克蘭的經驗已經提供台灣很好的示範。

柯林克去年5月隨美國智庫「大西洋理事會」訪台，並晉見總統賴清德，談及台灣在這一年於國防和全社會防衛韌性的進展；他指出，台灣政府與民間更嚴肅看待威脅，也展現在漢光軍演，而他自1990年代末期開始造訪台灣，也觀察到台灣社會發生變化，例如影集「零日攻擊」在電視上播出，這在幾年前無法想像，也代表台灣人民開始思考自由民主所受到的威脅。

柯林克說，他認為越來越多台灣人明白，不能把一切視為理所當然，若當中國得逞後，台灣將不會有民主，只會變成現在的香港，和其他中國城市沒有兩樣。