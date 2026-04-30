盧秀燕赴美商晚宴談軍購：國民黨3800億+N還未確定 執政黨也沒定案

台中市長盧秀燕今晚參加台中美國商會晚宴，會中被問及如何看待國民黨對美軍購案的3800億元+N對國防自治的影響，盧強調，台灣是民主國家對重大政策法案，每個政黨都有不同看法，國民黨的立場尚未確定，事實上民進黨政府也還沒完全定案，國會還在協商中。

盧秀燕今晚8時許和台中美國商會在李方艾美酒店餐敘，台中美商會理事長許萊恩（Ryan Evans-Barwick）等人與會。

會中開放提問，漢翔公司的資深退休韓姓工程師詢問，國防工業是現在政府推行的重點產業，政府提出的1.25兆國防預算中，包含國防自治；不過國民黨屬意的3800億元+N版本，是根據美國提出清單追加，這和台中需要的似乎有點不同，國防自治才能幫助台中產業。

盧秀燕說，台中是未來無人機的領航城市，擁有國防、機械、光學、AI、航太、晶片等產業，如台灣最大國防公司漢翔，全世界沒有其他任何城市剛好具備這些產業，可以發展國防自治；這不是未來式，而是進行式，台中的無人機公司雷虎已經要到美國投資，也得到美方協助。

盧秀燕強調，台灣是高度民主自由國家，不同的政黨乃至不同的人，對於重大政策法案會有不同看法；中央提出的1.25兆元國防預算非常龐大，各政黨看法不一，國民黨的立場也還沒確定，這兩天還在發展，沒有定案。

盧秀燕表示，就連提出1.25兆元的民進黨政府，也存在縮減的可能性，比如把部分項目移到特別預算或年度總預算，尚未定案；國防預算還在國會協商中，這也是台灣民主可愛之處，不是一言堂。