談軍購案 黃國昌：國防部版「自走砲」跟發價書價差500億元

政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，自3月26日送出委員會後持續卡關至今。立法院長韓國瑜三度召集協商未果，國民黨內部版本也仍無共識。對此，民眾黨主席黃國昌今表示，國防部版本跟實際發價書價錢有落差，以M109A7自走砲為例，中間價差就有500億元。

黃國昌表示，民眾黨立場很清楚，就是支持台灣國防能力提升，但不容忍貪腐浪費。民進黨提出的1.25兆版本沒有說明要買什麼、什麼時候交貨，他當初為了這件事跑去美國，才知道版本中有很大比例不是直接跟美國買，而是包括商購等，直接賣給台灣的部分大約是4000億元。

黃國昌指出，民眾黨在看軍購案每個項目及金額時，發現民進黨的說法根本經不起檢驗，就已經公布的項目來說，以M109A7自走砲為例，國防部列出1375億元，可發價書下來後發現只剩810億元，中間價差就500億元，政府卻沒交代差在哪裡。

黃國昌說，在為人民把關的的立場下，國民黨內目前可能抱有不同看法，但民主過程中這是很正常的事情，也希望國民黨能透過黨內程序形成一致立場。

至於是否與國民黨協商版本，黃國昌表示，因為國民黨內也還沒確定，所以很難有共識，民眾黨的版本也會隨著資訊做調整。目前美國還沒宣布第二波軍購案項目，但透過行政部門跟國會議員表達希望能一併處理，民眾黨會依照最新情勢做出調整。

黃國昌指出，黨內目前在設計授權行政部門編列軍購預算的立法架構，關於第二批軍購項目預估的價錢如何確保不是空白支票、拿到發價書才能編列等方面，黨團會確保法條滿足強化自主國防需要，同時也能精準把關，下禮拜會完成研議。