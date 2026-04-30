季麟連嗆開除韓國瑜黨籍惹風波 黃健豪：以後跟黨中央溝通有風險

國民黨副主席季麟連昨日中常會發言，稱要開除立法院長韓國瑜黨籍，引發批評。中廣前董事長趙少康質疑背後是否有「影武者」操作。國民黨立委黃健豪今晚接受廣播節目專訪，表示季麟連講這話一定有政治後座力，他不諱言他會認為以後跟黨中央的溝通有風險，要講任何話、要做任何事，是否隨時要擔心會被開除黨籍？這樣國民黨就變成一言堂。

針對季麟連發言風波，黃健豪今晚接受「飛碟晚餐」專訪，表示他不知道季麟連到底背後有沒有影武者，但作為副主席講這話，一定有政治後座力，雖然文傳會說季麟連是個人發言，但這不是私下談話，比如說跟大家餐敘時不小心被流出，季麟連是刻意在公開場合，以副主席的身分在所有媒體面前講了這段話，並不能視為個人發言，可能會影響大家對黨中央的信任跟互信的基礎。

黃健豪說，他會認為以後跟黨中央的溝通有風險，要講任何話、要做任何事，是否隨時要擔心會被開除黨籍？這樣國民黨就變成一言堂。

黃健豪說，基本上就是相信鄭麗文所說的黨團自主，所以才會百花齊放，不同版本跑出來。在協商過程裡，不管是8000億、3800億，也要講白，也認同鄭麗文所說的，不能讓民進黨貪汙。像是商購、委製那3、4千億不知道要做什麼的東西，不是傳統軍購的部分，當然會嚴格把關刪掉。現在討論的都是對美軍購的部分，到底是多少金額？用什麼樣的程序？大家在討論是在這部分，而不是一定要完全按照本來的版本走。

黃健豪說，既然說要黨團自主，大家不同意見可以提出來討論，大家當然就提出來討論。後面到底會是什麼樣的版本，他現在也不知道，這還沒有共識。因為各家的說法太多了。

主持人王淺秋問，黨中央要求藍委都支持黨中央版本，所以沒有黨團自主了？黃健豪說，這有待商榷，十幾個委員都有不同的想法，這還是需要溝通協調，黨中央有黨中央的立場，黨團是民主的平台，本來就有不同意見，要彼此溝通協調，不可能說一開始就定於一尊。

黃健豪強調，在野黨一定堅守監督民進黨立場，絕對不能把錢不明不白花掉，但討論的是軍購的流程要怎麼走，不管是「3800億元+N」還是8000億，核心精神都只是在討論軍購流程怎麼走。講白了，這也都是仰賴美國的發價書，發價書來也還是要編預算。大家還是要尋求共識，如果現在一言堂就定下來，變成黨團大會是被架空的討論，這也不太符合民主的程序。