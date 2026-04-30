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新黨控藍委密會美軍火商違反遊說法 內政部：由立法院認定
新黨副秘書長游智彬今赴立法院檢舉國民黨立委徐巧芯等人，主張美國在台協會（AIT）安排美國軍工產業代表團與藍委密會，違反遊說法。對此，遊說法主管機關內政部說明，被遊說者是立法委員，要由立法院認定是否符合規定。
國民黨團內針對軍購尚待凝聚共識，但新黨主張徐巧芯等人涉違反遊說法第7條跟第15條，最高要被罰新台幣250萬元，並要立法院徹查徐巧芯等藍委接受AIT安排，密會美國軍火商，有沒有在立法院登記？有沒有跟全國鄉親報告？
對此，內政部常務次長吳堂安今在部務會後記者會上回應，依照遊說法第2條規定，遊說標的限於政策、法令、議案等，軍購會談是否屬於遊說行為，因為被遊說者是立委，會由立法院來認定，若立法院認為符合遊說法規範標的，遊說者須依第13條申請遊說登記，再由被遊說機關審酌是否合於相關規定准駁。
吳堂安舉例，任何人若想向內政部相關法規進行遊說，內政部會先判斷有無符合遊說法規定，若符合就會安排。而此案的被遊說機關是在立法院，要由立法院認定是否符合規定。
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