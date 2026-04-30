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「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受
鄭麗文今出席國民黨模範勞工表揚大會活動時表示，她知道大家都在關心昨天中常會及這兩天軍購案的事，其實大家都是幾十年的老同志老朋友，昨天繼副主席說話稍微衝動一點，不過他跟韓院長是幾十年的老同志，也是語重心長，大家不需要擴大解讀或再繼續見縫插針，老同誌情誼沒那麼容易被分化。
鄭麗文說，昨天大家也都送溫暖給我們的韓院長，院長是任重道遠，她也認為立法院長真的很難做，為了兩岸的和平安全發展，為了台灣的國防安全努力，國民黨從來都是最負責任的政黨，我們不但會成功開拓兩岸的和平大道，也會深化跟美國整個戰略國防上面的合作，從來就沒有矛盾，也不需要自亂陣腳。
鄭麗文指出，國民黨可充分討論軍購案，但是不能跳進民進黨挖的陷阱裡頭，1.25兆天文數字空白授權絕對不可能接受，要以負責任的態度替台灣爭取堅實且真正需要的國防力量，國民黨永遠會堅守這個立場。
鄭麗文說，希望外界放心，也要對黨團有信心，我們一定會用團結的國民黨保衛台灣，開創和平，也不需要再去擴大任何的突發狀況。鄭麗文也向勞工喊話，希望與所有基層勞工朋友為了這個土地及共同的未來一起努力奮鬥，重點是贏得今年年底的大選。
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