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軍購條例僵局 AIT：全面性特別預算有助建置威懾力

中央社／ 記者楊堯茹台北30日電

8年新台幣1.25兆元國防特別條例尚待立法院朝野協商。美國在台協會今天表示，美國相信「全面性」國防特別預算有助台灣未來數年更有效建置威懾力，且希望台灣越快展開行動愈好。

被外界視為支持國防特別條例草案應匡列8000億元的立法院長韓國瑜，昨天遭國民黨副主席季麟連在國民黨中常會批評，指控韓國瑜賣黨求榮，引爆黨內國防特別條例路線之爭，3800億元或8000億元兩派意見僵持不下。

美國在台協會（AIT）發言人回覆中央社提問表示，如同AIT處長谷立言（Raymond Greene）近期接受專訪所言，美國相信「全面性」國防特別預算的通過，有助台灣未來數年更有效建置威懾力，包括一體化防空及飛彈防禦系統，無人載具以及無人機等其他能力。因此，美方希望台灣越快展開行動愈好。

AIT發言人說，此外，美國國會、主要智庫等過去數月以來，皆明確且一致表達對台灣儘速提升防禦能力的支持，這也包括美國參議員於4月14日的信函。

AIT發言人強調，這些系統不僅是至關重要，且在世界各國都有極度高的需求（extremely highdemand），這在烏克蘭以及中東戰場都已獲得證實。

韓國瑜27日召集黨團協商國防特別條例草案，進入包括採購項目、匡列金額等關鍵條文，朝野歷經70分鐘左右討論，無法達成具體共識；韓國瑜宣布，5月6日下午3時將再次召集朝野協商討論。

美國 國民黨 中央社

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