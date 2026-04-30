【即時短評】莫忘世上苦人多、莫忘「兆億軍購傷黎民」

國民黨內因軍購特別條例再起波瀾，除了數字攻防、版本之爭，也有人揣測是為權力競逐，乃至放眼二○二八。只是當藍營政治人物圍繞著「3800億元+Ｎ」甚至更高金額爭辯時，恐怕忽略了這動輒兆億的軍購案，究竟與百姓生活何干？又會否吞噬庶民本已拮据的生計？

立法院長韓國瑜曾以一句「莫忘世上苦人多」席捲政壇，掀起一股強調庶民視角的政治浪潮。當年他所代表的，不只是對既有政治的不滿，更是對底層生活的深刻體察。然時移勢轉，如今在軍購議題上，國民黨內的「太陽」們，是否仍以老百姓生計為優先考量？或更著眼於「政治現實」、更在乎能否滿足「外部壓力」？

「太陽」們對軍購案立場不一，黨中央更亟欲鞏固權威；國民黨副主席季麟連在中常會上，一番慷慨激昂又意有所指的「爭議直言」，又把韓國瑜推上軍購案的風口浪尖，讓國民黨內的路線矛盾幾近攤牌。

不可否認，國家安全需依靠堅實的國防，問題是，當軍購金額上修至數千億、乃至邁向兆元規模時，又有多少人還記得「世上苦人多」？

對多數市井小民而言，當前最直接的壓力不是戰機與飛彈，而是房價高不可攀、薪資停滯不前、物價節節上升；早餐漲價、油電費上漲、租金壓力，這些才是每天壓在民眾肩上的「真實重量」。國家一旦投入鉅額預算於軍備，財政分配的排擠效應即無可避免；犧牲的是教育、社福、醫療、基礎建設，乃至於青年就業與產業轉型。政客總愛把國家安全掛嘴上，民生問題卻是百姓切身的「生計安全」，誰放在心上？

國民黨此刻所面對的，不僅是黨內路線之爭，更是自我定位的關鍵時刻；是要延續經國先生過去「永遠與民眾在一起」的初心？還是轉向現實權力與外部壓力的折衝？從庶民需求出發，並非不要國防，而是決策不能脫離人民切身感受、不能以犧牲民生為代價。當軍購的數字大到一般人難以想像，其合理性就更應接受嚴格檢驗；但政客們面對上兆上億元的財政黑洞，喊價加碼的表現卻像是數零錢一樣，和老百姓的日常艱辛相較，根本是兩個世界。若山頭們都只把目光放在「外部認可」，卻忽視內部基層民意，最終失去的恐怕不只是選票，而是政黨存在的意義。

面對軍購爭議和劍指，韓國瑜昨天在臉書發文，以「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄」的無愧之心自況。在兆億軍購與庶民生計之間，如何「莫忘世上苦人多」？不論朝野或藍營內部，為政者若能傾聽庶民心聲，或許不僅能為軍購爭議迷宮找到出口，也能重新找回「政治」應該有的本來樣貌。