季麟連喊開除韓國瑜…林鼎超無法接受 盧秀燕親電韓「辛苦、委屈了」

國民黨副主席季麟連昨在中常會因軍購案點名立法院長韓國瑜，甚至揚言若賣黨求榮要開除其黨籍。掀起黨內強烈反彈。不僅黨主席鄭麗文等人隨即致電韓國瑜說明，台中市長盧秀燕也致電向韓國瑜說「辛苦，委屈了」。

季麟連昨日一番言論，黨內各路人馬紛紛聲援韓國瑜，也表達無法認同季麟連相關言論。「盧系人馬」包括台中市副市長鄭照新、研考會主委林鼎超及立委黃健豪紛紛發文力挺韓國瑜。

立院知情人士透露，盧秀燕事後也特別致電，向韓國瑜表達「辛苦了、委屈了，為國為民為黨，繼續一起努力。」

林鼎超在臉書發文表示，他身為韓國瑜的舊部屬，韓曾為了力抗大罷免，甚至在關鍵時刻誓死捍衛中華民國，對於有人隱喻韓國瑜「賣黨求榮」，他真的無法接受，「政治可以有立場，但不該用這種方式破壞團結。」

鄭照新今上午出席行政院會實則低調表示，從昨天到現在，很多先進都有表達過看法，鄭麗文也親自到韓國瑜臉書留言加油打氣，這議題他沒有其他評論。