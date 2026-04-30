影／季麟連嗆開除韓國瑜 盧秀燕喊話「韓院長辛苦了，加油！」

國民黨副主席季麟連昨日在中常會上發言，要開除立法院長韓國瑜的黨籍，還要提出8000億版本的藍委徐巧芯勿做「親痛仇快」的事，讓藍營內部及支持者炸鍋。台中市長盧秀燕今下午出席活動指出，重大議題黨內有不同意見是理所當然，但韓院長在立院內為國為民、負重前行，應該要敬重、珍惜他；盧對韓國瑜與徐巧芯說「辛苦了，加油！」

國民黨內部對軍購特別預算規模出現歧異，國民黨副主席季麟連昨在中常會上提及立法院長韓國瑜支持8000億元軍購傳聞，若屬實應開除黨籍，引發黨內震盪。

盧秀燕表示，國民黨是百年的民主政黨，重大議題黨內有不同意見是理所當然，但是韓院長在立法院內為國為民、負重前行，我們應該要敬重他、珍惜他，「韓院長辛苦了，加油！巧芯也辛苦了，加油！」盧最後語重心長地說，「國民黨一定要團結。」