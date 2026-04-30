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軍購條例連防毒面具也納產線 徐斯儉：不能用50年前方法看現代戰爭

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部副部長徐斯儉。圖／聯合報資料照片
國防部副部長徐斯儉。圖／聯合報資料照片

國防部今天在行政院會報告軍購項目規劃，強調要籌建14條軍工生產線，媒體質疑國防自主已推動超過40年，為何此次連槍彈底火、防護面具都要籌建產線？國防部副部長徐斯儉強調，現在戰爭型態已經改變，和4-50年前不同，不能再用過去的方法看事情。

1.25兆元軍購特別條例歷經多次協商仍舊卡關，國防部今天在行政院會報告軍購項目規劃，強調，七大項採購項目是根據聯合作戰能力需求所提出的完整組合，區分為「指管決策」、「全域偵知」、「高效打擊」以及「防衛韌性」等四大領域。

國防部針對「防衛韌性」強調，現有各類彈藥存量不足120天且軍備產能不足，為此必須擴充產能、籌補彈藥以滿足戰備及訓練消耗。透過各式彈藥及裝備生產線擴建，可建立長期戰備存量韌性並提升自主量能。戰規司長黃文啟表示，目前將規劃14條軍工生產線，要整建新產線，提高產能達2倍以上，以滿足萬一戰時遭封鎖時，最基本的120天(3個月彈藥存量)。在產線完成整備前，另要依賜姓籌購多項彈藥， 以滿足戰備及訓練的需求。

根據國防部日前公布的報告，14條軍工生產線包括120戰車彈組裝線、105-155砲管、軍用鋰電池、155藥包、迫砲發射藥包、槍彈底火、彈藥裝藥、新式甲車組裝線、防護面具、強力高能炸藥2類、30公厘彈筒、步槍瞄具生產校驗線、夜視鏡等各式產線設備機具。

媒體詢問，台灣推動國防自主已超過40年以上，為何這次還要籌建防護面具、彈藥底火等產線？究竟哪些分別是「從無到有的建立」、哪些是舊有生產線更新、哪些是產能擴充？

徐斯儉說，現在和過去4-50年不一樣，現在面臨的危脅不能慢慢來，所以要規劃一次性的特別預算，馬上補足戰力。他強調，現在戰爭型態已經改變，中國大陸是全世界擁有小型無人機最多的國家，也有最大的海面艦隊，不能再用過去4-50年的方法看事情。

他進一步強調，為了迅速達到120天戰備存量，等於現有彈藥的2倍以上，面對現在敵人的危脅都不能等，也哪些產線是新的？哪些產線是舊的沒有關係，重點是馬上就要補足存量。

國防部 徐斯儉 軍購條例

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