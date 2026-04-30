藍為防弊大砍軍購預算 徐斯儉：現在沒弊案 勿捕風捉影因噎廢食

軍購特別條例草案陷入膠著，國民黨基於防弊考量，傾向支持「3800億元＋N」或「8000億元」版本。國防部副部長徐斯儉30日指出，不要捕風捉影，現在並沒有弊案，若有歡迎檢舉、訴諸檢調；他強調，任何刪除或延後將造成其他戰力無法發揮，等於浪費納稅錢，國防部無法贊成。

立法院長韓國瑜下周將第四度針對軍購條例舉行朝野協商，適逢行政院會第4000次會議，行政院特地安排國防部、經濟部報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」、「無人機產業現況與推動成果」，再次說明軍購特別條例整體規劃與急迫性。

行政院發言人李慧芝指出，此時此刻的台灣，面臨中國持續擴張軍力、提升灰色地帶安全威脅，最需要國防特別條例盡速通過，希望協商時朝野凝聚共識，支持不打折的國防特別預算，尤其當各國都在發展無人機，但台灣沒有足夠裝備或反制系統時，相信國人會非常憂心。

不過，由於在野陣營傾向將預算上限從政院版1.25兆元砍為「8000億元」或「3800億元＋Ｎ」，各界關注國防部如何應對，是否會將無人機計畫改編在年度預算。

徐斯儉指出，軍購條例是整體戰力構成，相互配合，無人機跟反制無人機也是其中一部分，「如果你有拳頭（打擊武器），可是沒有眼睛、大腦和後續力，放一大堆拳頭怎麼打」，當前新式武器陸續到位，因此配套無人載具要趕快建立，這與敵情評估有關。他強調，1.25兆元規模是台美評估結果，國防部堅持不打折。

徐斯儉指出，之所以編在特別預算，是希望透過大量購買，讓台灣業者能有長單去投資基礎設施，刺激國內業者投入，若編入年度預算速度會相當緩慢，武器到位後會「不能用、打不到」，也會因逐年審議、刪減帶來不確定性，這不僅是防衛需求，更是產業發展的思考。

徐指出，若有其他人士認為應編在年度預算，應告知評估根據與邏輯，「是敵人威脅不到位嗎？還是只有武器就可以精準打擊？」

對於國民黨關注如何防弊，徐斯儉反問「哪裡有弊案」，現在並無弊案發生，若有弊案歡迎檢舉、檢調調查，所有標案都是公開標售，沒有人任何違法，不能捕風捉影、因噎廢食。

他指出，今年第一季無人機出口金額約30多億台幣，國防部規劃投入3000多億元於無人載具系統，「這都是益」，多數挹注國內廠商，「因為一個人開車曾撞車就不准開車嗎」，衡量利弊得失後，這是不是一個合理的作法？

國防部戰略規劃司長黃文啓補充，115年度1500億元的軍事投資預算中，僅84億元可用於新增計畫，根據現行財政紀律法，不可能有這筆錢可讓無人機計畫擺到公務預算。