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傳鄭麗文踩3800億＋Ｎ為創造訪美空間 趙少康：威脅規格也不會高

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）

國民黨在軍購版本持續分歧，傳出黨主席鄭麗文踩穩「3800億＋Ｎ」是因訪美行程受挫要創造談判空間。中廣前董事長趙少康說，鄭麗文在美國拿到碩士，不會不懂老美，他不相信是這樣。就算真是如此，這樣去威脅美方也沒用，接待規格大概也不會高。

趙少康受訪時強調，無論是3800億＋Ｎ或8000億，其實這兩個版本是差不多的，既然差不多，當然會選一個比較好、大家都能滿意接受的版本；就算黨中央有3800億＋Ｎ版本交給黨團，也是要討論、在立法院審查的，怎能強迫國民黨立委非接受這個版本不可？

趙少康說，黨團有不同意見很正常，大家討論100分鐘，最後應該表決，國民黨團總召傅崐萁為何不表決，他也不懂，這不是浪費大家的時間嗎？還是一定要拖到大家受不了、非要自己的版本才表決嗎？

趙少康說，他當時提出的8000億或8100億，是兼顧台中市長盧秀燕、前主席朱立倫、立法院長韓國瑜與鄭麗文所有的意見統合起來，那是一個框列，能動支的只有110億美元，只有美國發價書來才能動支；如果之後發價書不來，其他的就凍結。這樣不是大家的意見都在裡面嗎？「非要堅持3800億＋Ｎ，你要跟誰交代？」

趙少康也說，黨中央版本第8條僅說，第二次報價出爐，送美國發價書來可重新再送預算審查，那不是曠日廢時嗎？所以黨版的「Ｎ」並沒有放在裡面，這不是很奇怪？Ｎ是一個不確定的數字，審查預算的數字一定要確定，他不知道哪個天才設計出來的，請這個天才出來解釋一下。

對於黨中央與黨團意見分歧，趙少康說，民主政黨有不同意見很正常，不過就是9000億、8000億、3800億，這是很容易解決的問題，如果連這些事都搞成這樣，以後遇到重大政策辯論，這個黨不是鬧得天翻地覆嗎？

趙少康說，有人一開始也罵他是親美派，「我告訴你，我不親美，我也不親中，我親台，我是親中華民國派。」國民黨如果真的有種，可以講出100個理由、一毛都不通過也可以，再通過，也跟中共預算差很多倍，編這些預算也打不贏。台海既然要和平，大陸最好不要威脅台灣要動武，美國也不要壓迫台灣要買武器，所以統統不買，但國民黨又不是。

趙少康說，黨中央說只要美國的發價書來就通過，這不是很奇怪嗎？美國已經告訴台灣會有第二批、第三批，你就匡列一個數字，能動支的只有發價書的數字，這不是很合理、很正常、最簡單的立法方式嗎？非要堅持大家看不懂的、莫名其妙、很複雜的又容易被誤解的方式，到底在堅持什麼？

他也要黨中央去把年底要選縣市長的立委或現任縣市長找來問意見，如果真的那麼重視年底選舉，這些人的意見最重要，問問他們就知道了。

美國 美方 國民黨團

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