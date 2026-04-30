季麟連效應！張麗善體恤韓國瑜的辛勞 但強調國安要花對每一分錢

國民黨副主席季麟連昨嗆立法院長韓國瑜引發黨內茶壺風暴和軍購爭議，雲林縣長張麗善今天受訪也為「雲林女婿」韓國瑜發聲並體恤韓的辛勞，但她表達支持黨版軍購，強調最好以對話代替對立，如需軍購也要精準花對每一分錢，多一分少一分都做好評估，如真有需要即便超過1.25兆，該買還是要買。

張麗善指出，國防預算爭議不休，「加N」的概念，並不是要無限制擴張，而是強調不能在資訊不透明情況下，讓立法院只能對一個數字做決定。國民黨提出3800億元只是一個基礎框架，所謂「加N」，代表仍需視實際需求與內容進一步審慎評估。

她說，關鍵在於，政府必須清楚說明每筆預算用途，包括要買哪些武器、是否真正符合國防需求及能否真正保障人民的生命財產安全。該買的應全力支持；不該買的一分錢都不應浪費，總不能讓立法委員「閉著眼睛」蓋章吧，所以軍購預算應建立在完整透明的基礎上。

張麗善表示支持黨版軍購，但她強調預算規模無論是8000億元、9000億元，甚至1.25兆元都不是重點；真正的問題在於這樣的支出是否能達到實質防衛效果。如果確實有需要，為了保障國人安全，甚至高過1.25兆提高預算並非不能討論；前提是要有清楚的戰略與效益說明。

她說，尤其當前國際局勢緊張，更應以對話取代對立，用和平取代戰爭。戰爭付出慘痛代價，不應是優先選項，因此政府應透過各種和平機制與對話，維護國家安全與穩定，才是最重要的責任。

至於季麟連昨在中常會，以「大義滅親」「開除黨籍」力嗆韓國瑜，引發風暴，張麗善認為，韓國瑜要維持議事公平公正，尤其要保持中立態度，不能有太明顯的政黨傾向，讓所有立委所提議案，達到最大公約數，只有公平主持會議才可達到共識，這過程是相當辛苦，應予體恤。