鄭照新上班發文挺韓國瑜 林德宇要求政務官守分際

台中市副市長鄭照新昨天下午在臉書（Facebook）發文挺立法院長韓國瑜。台中市議員林德宇今天表示，政務官上班時間要公私分明。鄭照新說，24小時都在上班，沒有踩紅線問題。

台中市議會今天進行都發建設水利業務質詢，民進黨籍台中市議員林德宇詢問副市長黃國榮，是否有使用臉書並透過臉書發言，黃國榮表示，他沒有用臉書。

林德宇指出，鄭照新29日下午2時53分，在市議會備詢結束後，透過個人臉書發表對時局的想法。下午5、6時他看到新聞播出「鄭照新砲轟國民黨副主席」，心一驚想說台中市政府有什麼大事，「副市長要砲轟副主席」。

林德宇說，鄭照新很關心軍購問題，姑且不論臉書發文內容，身為政務官在上班時間應謹守公務倫理，公私要分明。新聞呈現的是「台中市副市長」，鄭照新的發言若是代表市長盧秀燕，大可發布新聞稿，透過臉書發文到底是官方還是個人意見。

林德宇強調，身為政務官，除了個人的工作內容，相關的發言、公私分際，「不要踩線」。

北上出席行政院會的鄭照新接受媒體電訪表示，在臉書表達意見後，包含國民黨主席鄭麗文等人都在韓國瑜的臉書留言加油，對此事不再評論。關於議員質疑上班時間公私不分，鄭照新則說，24小時都在上班，沒有踩紅線的問題。

傳韓國瑜支持國防特別條例草案匡列新台幣8000億元，國民黨副主席季麟連昨天在國民黨中常會上表示，若屬實就建請開除韓國瑜黨籍。鄭照新則臉書發文，「韓院長在第一線承擔你們不用承受的壓力，還有自己人要捅刀」他指出，「說話這麼缺乏分寸的人，不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉」。