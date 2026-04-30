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季麟連遭質疑挾黃復興自重 迫藍委對黨版軍購條例就範

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席季麟連（右）昨日在中常會上，呼籲全黨在軍購上支持國民黨立院黨團總召傅崐萁的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍。一旁的傅崐萁（左）忍不住拉著季麟連，希望不要說了。圖／聯合報資料照
國民黨副主席季麟連（右）昨日在中常會上，呼籲全黨在軍購上支持國民黨立院黨團總召傅崐萁的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍。一旁的傅崐萁（左）忍不住拉著季麟連，希望不要說了。圖／聯合報資料照

國民黨內對黨版軍購條例意見分歧，國民黨副主席季麟連昨點名國民黨立委徐巧芯不要親痛仇快，並提及選舉與反罷免時黃復興黨部都有幫忙。中廣前董事長趙少康批評，季麟連挾黃復興自重來威脅，很不應該。也有藍委質疑，黨中央是想藉黃復興要脅藍委就範。國民黨黨務人士則緩頰，對季麟連發言事前毫無所悉，無所謂「鄭家軍砲打」一事。

黃復興黨部過去被認為是國民黨的鐵衛部隊，在黨內提名初選時若採用「7成民調，3成黨員」的制度下，具有舉足輕重的作用。國民黨前主席朱立倫進行組織扁平化，裁撤黃復興黨部，但鄭麗文上任後，有意恢復黃復興黨部。

趙少康批評，季麟連點名徐巧芯就是挾黃復興自重來威脅，很不應該。黃復興決策應該是民主決策，絕對不是贊成一個獨裁決策，不是黨部主委怎麼講大家就要怎麼做，徐巧芯就算主張8000億又怎樣？她不能主張8000億嗎？

有藍委懷疑，黨中央是否在用黃復興黨部來要挾藍委，逼藍委就範，只能挺黨中央版的軍購條例草案，不能有其他意見。

有藍營人士不諱言，季麟連發言不無示警的意味。因立委初選規則若堅持採「民調7成，黨員投票3成」，部分藍委又被解讀成「反鄭力量」，不免要擔心初選意外遭到滅頂之災。

該人士說，據其了解，有藍委已經覺得「好了啦，夠了啦」，不管是要通過3800億元或是8000億元，或是否只認發價書才給預算，不少區域藍委已無心戀棧，只求盡快通過，避免殃及明年即將開打的連任之戰。

藍營黨務人士緩頰，韓國瑜一心為國家利益和國民黨的發展，這絕對不容質疑，盼風波平息，回歸理性。黨中央事前只知道季麟連要發言，但不知道內容這麼激烈。有媒體寫「鄭家軍炮打韓國瑜」，真的沒有這件事情，現場鄭麗文真的非常錯愕。

國民黨 中廣 徐巧芯

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