質疑有沒有人指使季麟連？ 趙少康：不是嘴巴道歉 鄭麗文應拔掉副主席

國民黨副主席季麟連昨在中常會為軍購特別條例草案點名立法院長韓國瑜，「若賣黨求榮，要大義滅親開除黨籍。」言論一出掀起黨內反彈。中廣前董事長趙少康今再批季麟連挾黃復興自重，隨意汙衊立法院長，後面是否有人指使？若無，破壞黨團結，輕則解除副主席職務，重則應開除黨籍。

趙少康今受訪時指出，季麟連當然應該道歉，且光道歉還不足，昨天他的講話是臨時起意、還是有計畫的？誰叫他這樣做的？背後有沒有人指使？而且還去指責國民黨目前政治職務最高的立法院長，說他賣黨求榮，還建議黃復興開除他黨籍。韓國瑜是不分區立委，沒有黨籍就沒有立委身分，立法院長也做不了，「你一個副主席有這麼大？是民選還是黨員直選出來的嗎？」

趙少康質疑，如果有人指使，這個人要出來解釋清楚，為什麼要支持季麟連講這個話；如果沒有人指使，季自己跑出來亂講，重的應該開除黨籍，輕的也要解除副主席職務，這是最起碼的要求。不能沒有真憑實據就這樣隨便指控、汙衊一個立法院長。

至於背後指使者是誰，趙少康說，要問國民黨，他只是提出問題。一個黨的副主席是要促進黨的團結，國民黨最重要的一支戰鬥隊伍就是立院黨團，季麟連今天講這個話是破壞黨的團結，還有資格當副主席嗎？道理很簡單。

趙少康表示，鄭麗文跟韓國瑜道不道歉不重要，把季麟連職位拔掉，這比較重要，「要用行動，不是嘴巴道個歉。」季麟連是鄭麗文提拔來當副主席的，他不但完全不能促進黨的團結，反而造成黨的分裂，還能當副主席嗎？鄭麗文真的要表現誠意，就把副主席拿掉，這才是表現誠意。