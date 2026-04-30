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軍購案引爆藍營內部路線之爭 綠：國人支持1.25兆版

中央社／ 台北30日電

8年新台幣1.25兆元國防特別條例尚待立法院朝野協商之際，國民黨內卻傳內訌。民進黨立法院黨團今天表示，從各項民調顯示，國人支持1.25兆元強化國防，強化國安就是國家利益，切勿對國際釋放不利訊息，誤以為台灣人沒有想要守護自己國家的決心。

被外界視為支持國防特別條例草案應匡列8000億元的立法院長韓國瑜，昨天遭國民黨副主席季麟連在國民黨中常會批評，指控韓國瑜賣黨求榮，引爆黨內國防特別條例路線之爭，3800億元或8000億元兩派意見僵持不下。

對於國民黨內部紛爭，民進黨團書記長范雲今天在輿情回應記者會中表示，外界擔心國民黨內部之爭是否有中共在背後操作，呼籲國民黨內部支持強化國安的立委勇敢一點，若有境外勢力介入，希望國民黨勇敢揭露。

范雲指出，從民調等各種訊息顯示，國人是非常支持1.25兆元預算強化國防，而國民黨主席鄭麗文才剛說不反對8000億元，後來又傳出退回到3800億元，好像是隨著心情改變，隨著一位跟中國國家主席習近平握過手的人的心情決定，這對國家的傷害很大。

范雲表示，如果立法院最後通過的是3800億元，不只無人機產業沒有辦法發展，台灣之盾防空系統升級也無法做到，更沒有台美合作項目，最嚴重的是這樣的結果會對國際釋放對台灣非常不利的訊息，會讓國際認為台灣人並沒有想要守護自己國家的決心，這是非常不利。

民進黨團副幹事長沈伯洋說，國民黨團昨天開會最後的結論還不明確，但鄭麗文跟國民黨團總召傅崐萁非常強勢，兩人還是希望回到3800億元，除了金額僅剩1/3，也拿掉最重要的，無論是非紅供應鏈、防空系統整合，還有國防自主的無人機產業，這項涉及9萬多個工作機會的產業。

沈伯洋表示，民進黨團立場很明確，1.25兆元是一個package，牽一髮而動全身，國民黨當然可以有各式各樣不同的意見，但希望5月協商時能夠放開心胸仔細地審視軍購對台灣的重要性。

台灣人 國民黨 民進黨團

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