軍購特別條例論述再強化 國防部：依聯合作戰需求完整組合

1.25兆元軍購特別條例歷經多次協商仍舊卡關，國防部今天再次在行政院會報告軍購項目規劃，國防部在最新簡報中強調，七大項採購項目是根據聯合作戰能力需求，按「指管決策」、「全域偵知」及「高效打擊」等作戰階段所提出的完整組合。

軍購特別條例歷經四次朝野協商，朝野對金額、項目仍難以達成共識，立法院長韓國瑜預計5月6日再次召集協商前夕，國防部今天再次向行政院會簡報特別條例及七大類籌購項目。

國防部在簡報中強調，七大軍購項目是依據聯合作戰能力需求所提出的完整組合，分為「指管決策」、「全域偵知」、「高效打擊」以及「防衛韌性」等四大領域。

國防部指出，現有指管系統均屬類比式，升級空間及處理速度已無大幅提升空間，亟需引進人工智慧輔助與C5ISR系統才能滿足現代化作戰需求。透過引進人工智慧輔助情資分析系統，以利有效處理各類型無人機及聯合情監偵同時運作下的大量情資需求，改善傳統人工作業處利效率，以優化指揮官決策建議。

同時為了滿足去中心化指管，引進TAK及TTN系統，可構成區域指管網絡，快速執行情報傳遞及任務分配，同時鏈結AI輔助C5ISR系統，協助指揮官正確決策判斷，加速擊殺鏈。

針對「全域偵知」方面，國防部指出，既有海空電磁情資偵蒐效能，無法滿足海上截擊擊地面防衛全域偵知需求。因此規劃籌購「垂直起降智慧型」、「銳鳶二型」及「濱海監偵型」等3類無人機，以提升全域情監偵能量。平時可掌握台海周邊海域動態，達到早期預警、目標識別及情報傳遞的目的。

戰時則依敵軍作戰進程，從敵軍發航、航渡及泊地登陸等階段，運用各型無人機掌握敵方主力動態，並且適時引導各式精準武器火力打擊敵軍。

對於「高效打擊」方面，軍方針對「整體防空」、「聯合反登陸」及「國土防衛」等階段，籌購2套強弓中層反彈道飛彈系統，搭配現有防空飛彈構成高、中、低重層防禦架構，執行反彈道飛彈極大、中型無人機，防護軍民重要設施。同時籌購超過21萬架各型無人機及1320艘無人艇。同時籌購標槍、拖式2B反裝甲飛彈及人攜式反無人機系統。

另外，國防部重申，軍購特別預算將用於推動無人機系統產業發展，促進國防與民生經濟，以大量、長期訂單投資，刺激國內業者投入無人機系統發展，建立產業聚落，快速帶動軟硬體產業發展，提升無人機產能，同時打造非宏供應鏈。

國防部並強調，現有各類彈藥存量不足120天且軍備產能不足，為此必須擴充產能、籌補彈藥以滿足戰備及訓練消耗。透過各式彈藥及裝備生產線擴建，可建立長期戰備存量韌性並提升自主量能。在完成產能提升前，則需向外籌購彈藥滿足戰備需求。