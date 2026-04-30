朝野下周四度協商軍購條例 卓榮泰再喊話三塊拼圖缺一不可

軍購特別條例草案卡關，立法院長韓國瑜下周將第四度舉行朝野協商。行政院長卓榮泰30日再喊話，特別預算涵蓋打造台灣之盾、引進高科技與AI加速擊殺鏈、打造非紅供應鏈三大面向，缺一不可，請國防部積極溝通說明，務求朝野以確保國家安全、守護國民生命財產為第一目標。

卓榮泰說明，中共對台灣及印太地區的威脅正在加劇，並且升級灰色地帶等各種侵擾型態，為守護國家安全與國民生命財產，經系統化與整體性規劃，於2026年至2033年編列1.25兆特別預算，籌購精準火砲等7類現代化精良裝備，提升國防戰力。

卓榮泰提到，此次特別預算涵蓋3塊拼圖、7大類別。第一塊拼圖是，籌購強弓等各類防空、反彈道飛彈及無人反制系統，再搭配現有的愛國者、天弓飛彈等，逐步打造「台灣之盾」，有效捍衛領空安全、確保關鍵基礎設施防護。

卓榮泰續指，第二塊拼圖是引進高科技與人工智慧，目標在籌獲「AI輔助決策系統」，協助國軍可以迅速分析情資、下達決策；同步建置「台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK）」，以串聯各類型無人載具或感測器，建立共同圖像，支援決策系統引導「各式精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「反裝甲飛彈」、「攻擊型無人機」等各種遠距、精準、機動、致命之不對稱戰力，形成高科技擊殺鏈。

卓榮泰說，第三塊拼圖是厚植國防相關產業自主發展，藉由台美合作及國防無人機需求契機，在最短時間內擴大國內廠商自主量能，建立非紅供應鏈，同步推動國防產業發展，刺激國內經濟動能。此三大面向構成安全不可或缺的拼圖，缺一不可，他再次呼籲朝野能夠共同支持。

他說，透過國防特別預算，台灣要建構更為強韌的「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與聯合情監偵系統」，及「台美共同研發及採購之裝備、系統」。

最後，卓榮泰提到，特別條例預算上限及籌購項目尚待立法院5月6日第四次黨團協商確認，他指示國防部積極與立法院朝野各黨團溝通說明，務求朝野以確保國家安全、守護國民生命財產為第一目標。