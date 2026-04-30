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國民黨版軍購喬不定 民眾黨團重申：發價書確定的都支持

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／民眾黨團提供

政院版1.25兆軍購特別條例送進立法院，自3月26日送出委員會後持續卡關至今。立法院長韓國瑜三度召集協商未果，也傳出國民黨內部針對版本仍無共識。針對黨團版本，民眾黨立法院黨團副總召王安祥今說明，民眾黨的立場就是，只要發價書確定的軍購，黨團都會支持，也希望接下來的協商能夠達到共識。

王安祥表示，他只能就民眾黨的立場作說明，黨團不斷的在做內部研商，也找了軍購專家做意見諮詢的對象。黨團的意見非常收斂，也就是「軍購只要是確定的部分，黨團都會支持。」

王安詳指出，其實軍購也沒有所謂卡關，因為現在都還在協商的階段，也希望接下來的協商，各方意見能異中求同、達到共識，讓這件事能夠儘速解決。

政院 國民黨 民眾黨團

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