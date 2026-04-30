鄭麗文急電化解季麟連爭議 韓國瑜自嘲「打來開除我？」

藍營陷入軍購版本之亂，國民黨副主席季麟連昨天在中常會為軍購特別條例草案點名立法院長韓國瑜，「若賣黨求榮，要大義滅親開除黨籍。」言論一出掀起黨內反彈。黨主席鄭麗文事後去電韓國瑜致意，表示突發狀況，季麟連的過激發言請韓不要誤會；韓國瑜則調侃「打來開除我？」

國民黨文傳會主委尹乃菁表示，黨中央知道季麟連要針對軍購案發言，但「我們沒有在審稿，他要講的都是他發自內心的話。」不代表黨的立場。

據了解，鄭麗文與副主席兼秘書長李乾龍分別去電韓國瑜致意，強調季麟連發言純屬意外和個人立場。韓國瑜當時還調侃稱「打來是要開除我？」

據了解，鄭麗文表達，韓國瑜一心為國家整體利益和國民黨的發展，這一點不容質疑，相信大家的出發點都是為了國家、為了國民黨好，希望風波就此平息，大家回歸理性，都是資深黨員同志，多年情誼不該受到影響。

韓國瑜雖未對此事件多加回應，近韓人士質疑，軍購案在還沒有方案與協商結論的情況，把這麼重的罪名扣在韓國瑜身上，拿院長要來打擊不同意見的黨團成員，未免太牽強。