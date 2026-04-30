季麟連嗆開除韓國瑜 侯友宜：韓院長辛苦了

國民黨副主席季麟連昨日在中常會上發言，要開除立法院長韓國瑜的黨籍，讓藍營內部及支持者炸鍋。新北市長侯友宜今受訪表示，韓院長辛苦了，其實大家可以好好溝通、協調，讓國防預算能夠順利通過。另被追問支持哪個國防預算版本，侯友宜說，不要低於GDP的3%，其實跟行政院所提出的版本差不多。

侯友宜今天出席「新北市115年模範勞工與優良駕駛表揚活動」前受訪，侯友宜表示，韓院長辛苦了，在黨內，也許大家對某個議題有不一樣的意見跟想法，其實可以好好溝通、協調，如何在國家具有實力下，才能夠換得和平，往這個方向努力做好，讓國防的預算能夠順利通過。

侯友宜說，他要在這再度呼籲，國防預算盡速協商、盡速審查，該過就要過，尤其專業的問題就交給國防部，讓第一線作戰、最辛苦的戰士們，評估需要哪些是專業保護台灣的，都要全力的支持。

媒體追問，侯友宜是支持3800億加N還是8000億元的版本？侯友宜表示，在前一段時間，就已經提出自己的想法，2年前他講到國防預算不要低於GDP的3%，這個比例很高，其實跟行政院所提出的版本差不多，希望還是回到第一線去檢討，在經濟成長的過程當中，讓實力更穩定、更有談和平的機會，這才是目標。國防只有靠自己來保護自己，才有辦法進一步推動和平的往前走。

被問及是否挺國防預算政院版本，侯友宜表示，3%不是挺哪一個版本，這是一個目標，最重要的還是快速的審查、協商、通過。