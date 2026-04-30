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季麟連嗆開除韓國瑜 江啟臣發文力挺「為韓加油」
國民黨副主席季麟連昨日在中常會上發言，要開除立法院長韓國瑜的黨籍，讓藍營內部及支持者炸鍋。國民黨立法院副院長、國民黨中市長參選人江啟臣在臉書為韓國瑜加油；韓國瑜也在底下留言「謝謝啟臣一路相伴，一起努力。」
國民黨內部對軍購特別預算規模出現歧異，國民黨副主席季麟連昨在中常會上提及立法院長韓國瑜支持八千億元軍購傳聞，若屬實應開除黨籍，引發黨內震盪。也讓很多國民黨大咖跳出來說話，江啟臣在臉書發言，「韓國瑜院長加油」。
江啟臣表示，韓國瑜向來以民為本、以國為念，無庸置疑；在立院嚴守中立、保障多元、堅守民主，無懼無畏。貼文也引來韓國瑜的回應，韓留言「謝謝啟臣一路相伴，一起努力。」
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