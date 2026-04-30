季麟連嗆開除韓國瑜 黃健豪要求道歉：跟民進黨搞罷免一樣

國民黨副主席季麟連昨日在中常會上發言，要開除立法院長韓國瑜的黨籍，讓藍營內部及支持者炸鍋。國民黨立委黃健豪昨晚更發文質疑季麟連是哪個單位的？黃今早受訪表示，要求季麟連道歉，如果因為意見不同就要把人開除黨籍，跟當年民進黨發動大罷免到底有何不同？大家都經歷過創傷，季麟連卻在傷口上灑鹽。

針對季麟連稱要開除韓國瑜黨籍，黃健豪今早說，「我們是韓國瑜的選民，我們都有投票給韓國瑜擔任立法院長，韓國瑜也是國民黨團所有立委一致決定支持的對象」。昨天針對軍購案討論，黨團內部成員都有不同的意見，但大家就把各自的想法、利害分析、利弊得失講出來就好。季麟連過去有很強的軍事經驗跟相關認知，如果季麟連能來參與黨團討論，或提供給黨團成員相關監督或相關資料，讓大家在討論上更豐富，大家也樂觀其成。

黃健豪說，季麟連在中常會上情緒性的發言，說要開除韓國瑜。現在是國民黨在野的時候，立法院是第一線戰場，如果黨中央在背後捅刀，沒有支持國民黨團的問政，會讓所有立委感到寒心。所以昨晚他才會發文，請問季麟連是哪個單位的，怎可用這樣的態度來面對同黨同志？

黃健豪說，「我們在第一線處理這麼多議題，處理這麼多問題時，黨中央卻不願意支持立院黨團，也不願意支持我們選出來的立法院長，會讓所有國民黨支持者感到寒心。」

在季麟連發言後，國民黨文傳會隨即發出聲明表示季的言論不代表黨中央。黃健豪說，季麟連應為其發言道歉，季的發言的確傷了所有國民黨支持者的信心。季麟連作為副主席，應為其言論道歉負責，而非透過文傳會發言潤飾。這不像是作為軍人應該要有的風骨。季強調自己跟韓國瑜是鐵打的兄弟，既然傷害了兄弟的情感，就應該要出來面對造成的傷害。

媒體詢及，黃健豪在臉書寫到是韓國瑜的「選民」，是何種選民？黃健豪說，韓國瑜現在是立法院長，也是國民黨團支持的對象，所以都有投票支持。黃隨後批，如果季麟連因為意見不同就要把人開除黨籍，跟當年民進黨發動大罷免到底有何不一樣？大家都經歷過創傷，季麟連卻在傷口上灑鹽。

黃健豪說，昨天黨團大會因為討論1個多小時，各方意見都有。每位委員或後續有參選考量的委員都有表達意見，有的人會認為有影響，也有的人會認為沒有影響，昨天討論豐富。未來這周大家還會持續溝通，看看能不能達到平衡，讓各界都能接受的版本出來。

黃健豪認為，季麟連昨天發言讓焦點失焦，在季麟連中常會發言之前，黨團成員彼此還是非常和諧、彼此尊重，希望能把不同的意見充分表達，找出中間的共識，這是黨團努力運作的方向。期待各界能夠收斂情緒性的發言，針對事實討論。

有媒體忽問，覺得台中市長盧秀燕是否也是韓國瑜的選民？黃健豪說，目前為止沒看到她投票給他，所以應該不算，目前不算。