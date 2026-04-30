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藍軍購之亂 民進黨團呼籲：支持國安的藍委要勇敢一點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲今天呼籲，支持國安的國民黨立委，要勇敢一點。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團書記長范雲今天呼籲，支持國安的國民黨立委，要勇敢一點。記者蔡晉宇／攝影

藍營陷入軍購版本之亂，民進黨立院黨團書記長范雲今天呼籲，支持國安的國民黨立委，要勇敢一點，因為國人憂慮國民黨中央堅守「3800億元＋Ｎ」這是不是有境外勢力，甚至中共在背後操作？如果真的有，國民黨立委要勇敢揭露，守護國安是跨黨派共識，絕對不能有共諜影響政治，這也是國人共識。

國民黨提出「3800億元＋Ｎ」黨版後，黨內雜音不斷，從台中市長盧秀燕、前黨主席朱立倫，到「戰鬥藍」領導人趙少康都提出超過8000億元以上的主張。國民黨立院黨團昨召開黨團大會，據了解，黨中央為求黨版不被翻盤，前一晚展開複式動員緊急固樁，秘書長李乾龍與各地方系統，緊急致電立委溝通，強調若「3800億元＋Ｎ」態度改變，國民黨將全面大敗，絕對不能棄守。

民進黨立委沈伯洋指出，國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁在這議題非常強勢，若通過「3800億元＋Ｎ」版本，總金額只佔原來政院版的三分之一，也拿掉最重要的非紅供應鏈、防空系統整合、國內自主無人機發展等。

沈伯洋說，1.25兆元的軍購案是牽一髮動全身，不可能買了火砲、防空武器但不給系統整合，這就好像給了手腳，不給大腦。國民黨內還是有各種不同聲音，希望到了真正進入協商時，國民黨團能放開心胸，審視軍購對台灣的重要性。

傅崐萁 政治 中共

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