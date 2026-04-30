季麟連嗆開除 韓國瑜子弟兵：急著給院長戴帽子 所為何來？

國民黨副主席兼黃復興黨部主委季麟連針對軍購案指，如果立法院長韓國瑜支持8000億元軍購版本，建請開除黨籍。韓國瑜子弟兵、國民黨北市松信議員參選人許原榮抱不平說，協商沒有一個數字是韓國瑜提的，為什麼會扯到叛黨叛國？急著給韓國瑜戴帽子，所為何來？

許原榮在臉書發文表示，台灣夾在幾大勢力之間，要求生存都得跟每一邊保持等距相處、維持和平，同時台灣自己也要不斷強化國防能力。沒有人會拿國防開玩笑，問題核心在於怎麼做以及後續如何追蹤監督。

許原榮說，朝野在立法院就國防特別預算相持不下已經5個月。今天在國會第一線， 韓國瑜對外要面對友邦外賓的關切，對內要主持議事盡力讓各黨團聚焦，呼籲各黨團整合意見，這樣的院長錯了嗎？

許原榮說，執政黨提出1.25兆元的國防特別預算條例，形成空白授權的空間，問題是人民早就對逕行授權執政黨沒有信心；國民黨提出3800億元+N版本，接著陸續出現8000億元和8100億元等不同版本。這一切無非都需要更多的討論和協商，在協商根本還沒有共識前，主持議事的人先被說是賣黨求榮？

許原榮強調，條例的審查，衝擊的是國家整體預算配置、防衛部署和建軍藍圖，無非要經過激烈的討論和協商。沒有一個數字是院長提的，為什麼會扯到叛黨叛國？院長說的永遠是各黨的共識請各黨回去凝聚，急著給院長戴帽子，所為何來？