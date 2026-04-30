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AIT感謝韓國瑜 盼台灣灣盡速行動

聯合報／ 記者張文馨林河名／台北報導

針對軍購特別預算規模，國民黨內部還在角力，傳出國民黨立法院黨團總召傅崐萁欲堅持「三千八百億元+Ｎ」，與黨內另一派主張八千億元者拉鋸。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人回覆本報詢問表示，這項全面的特別預算將能顯著提升台灣的嚇阻能力，讓台灣在未來幾年更有效地投射威懾力量；希望看到台灣盡速採取行動。

ＡＩＴ發言人指出，美國、台灣和其他區域夥伴都深入了解台灣面臨的威脅嚴峻，因此，美方期望看到台灣盡速採取行動。ＡＩＴ發言人表示，過去幾個月來，美國國會、智庫等均明確且一致表態，希望台灣快速建構這些國防力量，包含美國聯邦參議員十四日致函台灣國會領袖與朝野代表的信件亦是如此。

ＡＩＴ台北辦事處長谷立言日前接受中國時報專訪，被問到立法院長韓國瑜為了通過軍購特別條例草案，很積極召集朝野協商，谷立言在回答時說「我們非常感謝韓院長所做的努力」。

美國 韓國瑜 軍購特別預算

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