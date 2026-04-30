季麟連批韓國瑜 鄭照新：自己人捅刀 應公開道歉

國民黨內部對軍購特別預算規模出現歧異，國民黨副主席季麟連昨在中常會上提及立法院長韓國瑜支持八千億元軍購傳聞，若屬實應開除黨籍，引發黨內震盪。台中市副市長鄭照新在臉書發文，別自己人捅刀，呼籲相關人士公開道歉。

鄭照新直言，黨內竟有人在中常會上，嗆開除韓國瑜院長黨籍，說話這麼缺乏分寸的人，即使是「鐵桿兄弟」也是發言失當，應公開道歉。

鄭照新強調，「韓國瑜身處第一線承擔你們不用承受的壓力，還有自己人要捅刀」，應該公開道歉，不然也不用說自己代表國民黨。

最後鄭照新並說，在議會備詢一日，一結束「聽到這種鬼故事，設法扶回我驚到脫臼的下巴」。鄭照新曾是韓國瑜任高雄市長時部屬，如今又追隨盧秀燕在台中任職，使得他的發言令人注意。

桃園市議員凌濤也在臉書發文力挺韓國瑜與立委徐巧芯，凌濤說，中華民國的國防安全是全民高度關心的重要議題，他與徐巧芯都提出軍購應達一定規模，正是希望回應台灣社會的主流民意。

身為國民黨前主席朱立倫核心幕僚的凌濤說，他提出的九千億元版本著眼建立即時共享戰場資訊、強化挺過第一擊及防衛縱深向外推延，徐巧芯的八千億元版本同樣是希望讓國軍具備精準打擊敵方集結節點的能力，也是讓對方不敢輕舉妄動的戰略刺蝟。

凌濤說，韓國瑜、徐巧芯和他的出發點從來不是為個人或各自政治利益增減，而是希望向中華民國、向台灣全體人民清楚表達「國民黨是最堅定守護國家的政黨」。