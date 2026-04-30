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批韓黨內反彈 趙少康要季麟連開除自己
國民黨軍購版本喬不定，副主席季麟連昨對立法院長韓國瑜、國民黨立委徐巧芯開砲，引發黨內反彈。黨中央雖緩頰「個人想法」不代表黨的立場，黨主席鄭麗文事後也致電韓國瑜說明，但黨內立委直言，季已踩到黨團自主紅線。
不具名的國民黨立委質疑，軍購正在討論階段，一個民主的政黨難道不能在法案過關前充分討論？韓國瑜對國民黨是有貢獻的人，現在又是黨公職位階最高者，季麟連憑什麼對韓說三道四。
中廣前董事長趙少康反嗆，不知道韓國瑜什麼時候、什麼地方、什麼價錢「賣了國民黨」？又求了什麼「榮」？季麟連如果說不清楚，該被開除的是他自己，至少該取消副主席的資格。
趙少康也說，黨中央提出「三八○○億元加Ｎ」是哪些人的主意？經過什麼民主程序？為何能強壓立院黨團？國民黨已被民進黨戴上「親中」紅帽子，如再被說成「反美」，年底及二○二八都不必選舉了，「如果要開除韓國瑜，先開除趙少康！」
一名自稱黨員的陳抗常客田山盛國更在中常會期間衝入中央黨部，在常會廳外怒嗆季麟連「混蛋、亂搞」。
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