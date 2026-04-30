新聞眼／國民黨4太陽爭輝 2028戰火隱現

國民黨為軍購特別條例版本再陷內部角力，黨內要角各自固樁，暗潮洶湧，「四顆太陽」同場競輝；表面上映照的是軍購預算數字之爭，實則是藍營山頭對總統大選提前卡位，二○二八戰火已在黨內悄然點燃。

立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫，甚至「戰鬥藍」發起人趙少康，對軍購各有立場，但也有隱性共識——都對黨主席鄭麗文路線保持距離。眾人不贊成「三八○○億元加Ｎ」版本、主張應加碼，背後各自承受「必須有所交代」的壓力。

美國在台協會（ＡＩＴ）近期頻頻拜訪韓、盧、朱等黨內要角，如此積極態度，無疑是軍購路線之爭的關鍵變數；而這些人也都清楚，爭取華府的認可，是問鼎二○二八入場券所不可或缺。然而，黨內挑戰黨版，要求加碼聲浪愈烈、動作愈大，黨中央鞏固鄭麗文領導威信的力道，也必然加重，黨版立場反而更難鬆動。

鄭麗文能在黨主席選舉脫穎而出，背後自有黃復興系統的強力奧援；副主席季麟連在中常會公然開砲，既是對朱系不分區立委的警告，也是對各路諸侯的明確回擊。

國民黨出現「軍購之亂」，根本問題在於論述的缺乏：先前黨團大會既已拍板，黨內態度卻搖擺不定，若最終選擇加碼，當初同意黨版的邏輯又何在？

但美方多次積極拜會藍營要角，卻在黨版提出後才首度與鄭麗文正式會談軍購，時間序列耐人尋味。鄭麗文踩穩「三八○○億元加Ｎ」，形同告訴黨內立委：若靠攏民進黨的一點二五兆元版本，國民黨的差異性蕩然無存，美方又有何理由重視國民黨？「守住底線，才能守住談判桌上的位置」。

道理雖是如此，就怕面對二○二八，藍營山頭各有所圖。如今為了軍購條例版本已自亂陣腳，難免令人憂心重蹈不團結而慘敗覆轍？