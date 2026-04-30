聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／國民黨4太陽爭輝 2028戰火隱現

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排左）與台中市長盧秀燕（前排右）合體。圖／聯合報系資料照片
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排左）與台中市長盧秀燕（前排右）合體。圖／聯合報系資料照片

國民黨軍購特別條例版本再陷內部角力，黨內要角各自固樁，暗潮洶湧，「四顆太陽」同場競輝；表面上映照的是軍購預算數字之爭，實則是藍營山頭對總統大選提前卡位，二○二八戰火已在黨內悄然點燃。

立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫，甚至「戰鬥藍」發起人趙少康，對軍購各有立場，但也有隱性共識——都對黨主席鄭麗文路線保持距離。眾人不贊成「三八○○億元加Ｎ」版本、主張應加碼，背後各自承受「必須有所交代」的壓力。

美國在台協會（ＡＩＴ）近期頻頻拜訪韓、盧、朱等黨內要角，如此積極態度，無疑是軍購路線之爭的關鍵變數；而這些人也都清楚，爭取華府的認可，是問鼎二○二八入場券所不可或缺。然而，黨內挑戰黨版，要求加碼聲浪愈烈、動作愈大，黨中央鞏固鄭麗文領導威信的力道，也必然加重，黨版立場反而更難鬆動。

鄭麗文能在黨主席選舉脫穎而出，背後自有黃復興系統的強力奧援；副主席季麟連在中常會公然開砲，既是對朱系不分區立委的警告，也是對各路諸侯的明確回擊。

國民黨出現「軍購之亂」，根本問題在於論述的缺乏：先前黨團大會既已拍板，黨內態度卻搖擺不定，若最終選擇加碼，當初同意黨版的邏輯又何在？

但美方多次積極拜會藍營要角，卻在黨版提出後才首度與鄭麗文正式會談軍購，時間序列耐人尋味。鄭麗文踩穩「三八○○億元加Ｎ」，形同告訴黨內立委：若靠攏民進黨的一點二五兆元版本，國民黨的差異性蕩然無存，美方又有何理由重視國民黨？「守住底線，才能守住談判桌上的位置」。

道理雖是如此，就怕面對二○二八，藍營山頭各有所圖。如今為了軍購條例版本已自亂陣腳，難免令人憂心重蹈不團結而慘敗覆轍？

國民黨 盧秀燕 朱立倫 韓國瑜 軍購 鄭麗文 趙少康

延伸閱讀

藍軍購版本喬不攏 綠委陳冠廷：青壯派藍委勿受深藍基本教義派綁架

力挺軍購條例3800億+N版 陳玉珍：商購太多問題

季麟連喊建議開除韓國瑜黨籍 國民黨員衝中央黨部怒嗆亂搞

藍黨團談軍購尚無結論 白認預算有待監督

相關新聞

國民黨軍購之亂 季麟連轟韓國瑜 韓5個無愧自比老牛

軍購特別條例草案還在立法院協商中，國民黨立院黨團昨中午召開黨團大會，兩派意見拉扯；國民黨副主席季麟連下午在中常會中連說重話，呼籲全黨力挺黨版草案，說不相信立法院長韓國瑜「會做出賣黨求榮的事」，若有，黃

軍購拉扯 國民黨中央連夜固樁 力保黨版

藍營陷入軍購版本之亂，國民黨立院黨團昨召開黨團大會，據了解，黨中央為求黨版不被翻盤，前一晚展開複式動員緊急固樁，秘書長李乾龍與各地方系統，緊急致電立委溝通，強調若「三八○○億元加Ｎ」態度改變，國民黨將

新聞眼／國民黨4太陽爭輝 2028戰火隱現

國民黨為軍購特別條例版本再陷內部角力，黨內要角各自固樁，暗潮洶湧，「四顆太陽」同場競輝；表面上映照的是軍購預算數字之爭，實則是藍營山頭對總統大選提前卡位，二○二八戰火已在黨內悄然點燃。

黨團大會 藍委激辯軍購無共識 徐巧芯：最後會團結

國民黨立院黨團昨天召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識。據了解，國民黨立委柯志恩、徐巧芯等「加碼派」主張軍購上調至八千億元以上，而國民黨立委蘇清泉、邱鎮軍等人則是「黨版派」，力挺維持「三八○○億

批韓黨內反彈 趙少康要季麟連開除自己

國民黨軍購版本喬不定，副主席季麟連昨對立法院長韓國瑜、國民黨立委徐巧芯開砲，引發黨內反彈。黨中央雖緩頰「個人想法」不代表黨的立場，黨主席鄭麗文事後也致電韓國瑜說明，但黨內立委直言，季已踩到黨團自主紅線

季麟連批韓國瑜 鄭照新：自己人捅刀 應公開道歉

國民黨內部對軍購特別預算規模出現歧異，國民黨副主席季麟連昨在中常會上提及立法院長韓國瑜支持八千億元軍購傳聞，若屬實應開除黨籍，引發黨內震盪。台中市副市長鄭照新在臉書發文，別自己人捅刀，呼籲相關人士公開

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。