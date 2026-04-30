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黨團大會 藍委激辯軍購無共識 徐巧芯：最後會團結

聯合報／ 記者屈彥辰唐筱恬／台北報導

國民黨立院黨團昨天召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識。據了解，國民黨立委柯志恩徐巧芯等「加碼派」主張軍購上調至八千億元以上，而國民黨立委蘇清泉、邱鎮軍等人則是「黨版派」，力挺維持「三八○○億元加Ｎ」版本，雙方激烈爭辯八十分鐘後無共識，黨團總召傅崐萁宣布擇期再開。

對於遭國民黨副主席季麟連呼籲三思，不要做親痛仇快的事，徐巧芯回應，她一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心。她強調，不管如何，最後的版本一定還是團結一致。

由於立法院長韓國瑜預計五月六日將第四度針對軍購條例協商，國民黨團昨開會凝聚共識。據了解，柯志恩等要參選縣市首長的立委在會中指出，軍購金額應上調至八千億元，否則很容易被貼上反美標籤，並稱「這樣下去怎麼選？」青壯派立委也接續說，若通過「三八○○億元加Ｎ」，南部參選人恐怕選不下去。

據了解，國民黨立委原本發言一面倒指向應該上調至八千億元，但在會議接近尾聲時，狀況突然逆轉，力挺黨版的立委紛紛發言；蘇清泉指「屏東的牛都被（演訓的彈藥）打死」，導致居民也很不滿，立委吳宗憲接著說：「什麼都給民進黨，難道就不會罵我們了嗎？」立委邱鎮軍也附和：「如果都同意，我們跟民進黨有什麼不一樣？」立委鄭正鈐更說：「跟黨中央對幹，國民黨還走得下去嗎？」

黨內激辯約八十分鐘，雙方爭執不下。據了解，傅崐萁面色有些凝重，但未動用投票、表決等，最後裁示會議不做任何結論，傅崐萁最後強調黨團自主，「我們不會隨民進黨起舞，我們會好好地把關」；國民黨團內部一定做最民主的溝通，大家凝聚共識以後，會用最快時間報告。

徐巧芯則表示，昨天是各種版本跟立場都有，傅崐萁持非常開放的態度，讓大家暢所欲言，表達自己的看法；但因為會中有講好，內部討論不帶出來講，大家已有充分表達，可是到目前為止沒有達到共識，未來可能還會繼續在黨內協商。對季「別親痛仇快」說，徐巧芯說，一定會遵守黨團的決議行事，過去也沒有任何立法院跑票紀錄，每一次表決都按時出席，票票入匭，請季副主席放心。

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